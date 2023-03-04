Напередодні Офіс президента України провів зустріч з українськими блогерами з соцмережі Instagram, серед яких, зокрема, була блогерка Ксюша Манекен, яка мала неоднозначні висловлювання щодо анексії Криму Росією та отримала відзнаку від Головного управління розвідки (ГУР) “за сприяння військовій розвідці України”.

Такий захід з боку ОПУ обурив українських користувачів соцмереж.

Що відомо про скандал навколо запрошених блогерів до Офісу президента та особу блогерки, яка отримала нагороду від ГУР МО – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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У п’ятницю, 3 березня, декілька українських блогерів оприлюднили фото із заходу з радником керівника Офісу президента Михайлом Подоляком, де, за словами блогерів, обговорювались “питання інформаційної війни та мотивації населення”.

Серед запрошених блогерів були, зокрема, колишній учасник проєкту Холостяк Микита Добринін, блогери Олексій Друк (Лесик), Саша Бо, Євген Таллер, Анна Притула, Настя Єлісєєва, Олександр Заліско.

Втім увагу користувачі соцмереж звернули на блогерку Ксюшу Манекен (справжнє ім’я Оксана Волощук), яка після зустрічі показала фотографію з нагородою від ГУР “за сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня”. На фото, що оприлюднено Ксюшою, відзнака підписана очільником Головного управління розвідки Кирилом Будановим за жовтень 2022 року.

Водночас за словами самого Михайла Подоляка, під час зустрічі жодних нагород з боку Офісу президента для блогерів не було.

– Ні Офіс Президента, ні я особисто, зрозуміло, не давали жодних нагород присутнім блогерам. Тим більше “нагород інших відомств”. Це абсолютно неможливо. За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку, – написав він у своєму каналі в Telegram.

Подоляк також пояснив, що метою зустрічі з блогерами було налагодження комунікації з популярними блогерами та розповісти їм про інформаційну гігієну, етичний складник комунікації в період, а також обговорити, яким чином блогери можуть бути корисні для боротьби з гібридними загрозами з боку Росії.

– Не всі однаково розуміють природу війни і тих подій, які відбуваються. Тому мають право на питання, щоб позиції стали більш структурованими, – додав Подоляк.

Радник керівника ОПУ Подоляк також додав, що в майбутньому планує продовжити непублічні зустрічі з представниками впливу в українських соцмережах.

Блогерка Ксюша Манекен розповіла, що надати подробиці щодо отриманої нагороди зможе лише після закінчення російсько-української війни.

За її словами, вона робить публічним у соцмережах “лише 5% свого реального життя”, а Instagram не є показником того, ким вона є і що робить.

– Не важливо, що про тебе говорять інші, не важливо, одягнена ти на фото, або напівоголена, не важливо навіть, якою мовою ти розмовляєш. Важливо бути особистістю, вчитися на власному досвіді, розвиватися, бути вірним собі й робити те, що ти любиш, – написала Ксюша російською в соцмережі.

ГУР підтвердили нагородження

У коментарі 24 каналу Головне управління розвідки підтвердило, що Оксана Волощук отримала “заохочувальну нагороду”.

За повідомленням ГУР, завдання розвідників виконують як публічні, так і непублічні особи, які не афішують свою “стратегічно важливу діяльність”.

– Воєнна розвідка, особливо в країні, яка воює, — це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал, – пояснили у воєнній розвідці.

Розвідники повідомили, що для виконання завдань ГУР залучають людей з різних галузей та з різним соціальним статусом.

– На щастя, різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні перемогти у різний спосіб. Як показує нинішня війна — наша розвідка працює ефективно, але водночас не може публікувати усі методи досягнення цієї ефективної роботи, – додали у повідомленні.

Критика Ксюші Манекен

У соцмережах на відзнаку блогерки різко відреагувала частина користувачів, зокрема військові, журналісти та інші блогери.

Полковник українських Збройних сил Анатолій Штефан каже, що чимало блогерів-мільйонників протягом восьми років до 24 лютого 2022 не цікавились темою агресії Росії проти України та займали нейтральну позицію. Втім зараз, коли це стало глобальною темою, чимало популярних медійних осіб почали використовувати тему війну для свого іміджу.

– Через рік я бачу, як частина “патріотів” (не всі) зібралися в одному місці й отримали нагороди за свою діяльність. Інста рулить. Мабуть під прикриттям працювали… Бридко і соромно, – написав Анатолій Штефан.

До критики приєднався журналіст та письменник Остап Дроздов.

– Офіс президента вирішив заручитися смоктанням та облизуванням на теренах тіктоку й інстаграму зусиллями ботоксних курв, лярв та інших гламурних “інфлюєнсерів”. Чим більший чупачупс можеш еротично запхати собі в оральний апарат — тим більше грамот від української розвідки отримаєш, – написав він.

Блогерка та менеджерка благодійного фонду Сергія Притули Меланія Подоляк на контрасті з діяльністю інших українських активістів та волонтерів іронічно назвала нагороджених блогерів “титанами”.

До речі, Стерненку, Остапенку, Казанському та іншим нагороди не потрібні, їх робота не важлива поруч з такими титанами інформаційного фронту, як ескортніца007 та СашаБо — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) March 4, 2023

Що відомо про Ксюшу Манекен

Ксюша Манекен (Оксана Волощук) – блогерка та модель, яка має понад 400 тис. підписників в Instagram. У інтерв’ю журналістам протягом 2020 року зізнавалася, що у період з 19 до 22 років займалася ескортом.

У своєму блозі авторка розповідає подробиці свого життя та публікує відверті фотографії.

За час цього скандалу дівчині неодноразово нагадали про те, що у минулому вона вказувала, якою мовою говорити та коментувала анексію Криму.

– Приємно, коли в тобі бачать особистість, з тобою знайомляться, говорять, щось обговорюють (будь-якою мовою!), — написала вона.

Втім, все ж блогерка засуджувала агресію Росії проти України, зокрема, після удару окупантів по ТЦ в Кременчуці.

У соцмережах пригадали ранішні дописи Ксюші Манекен, в яких вона казала, що “не важливо, чий Крим, головне, що там все мирно”.

Крім того, користувачі соцмереж пригадали як блогерка писала, що Крим під час окупації Росією “дуже покращав” і навіть в російській анексії “є плюси та мінуси”.

Періодично відкриваються гнійники з минулого 2020.Ось і Ксюша Манекен відкрилась.Чого так бридко від цих перевзувшихся? pic.twitter.com/OCB5nkocRl — Katrya (@katrin_slob) December 5, 2022

Після зазначених зауважень в бік Ксюші, вона написала, що “розуміє біль своїх підписників”.

– Комік став президентом, „ескортниця“ отримала орден, а ви такі правильні не отримали ні**я (нічого, – Ред.), – писала вона, втім пізніше видалила цю публікацію.

Блогерка Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР: у мережі розгорівся скандал / 2 зображення

Щодо окупованого Росією півострову блогерка намагалась пояснити, що це публікації за 2015 і 2016 роки і тоді вона “як і багато хто, не розуміла, що відбувається насправді, і вважала, що головне, щоб всі були живі-здорові”.

– З того часу багато що змінилося. Але кому це цікаво. Люди зайняті тим, що кидають у мене каміння, ніби самі без гріха. Зате про війну та проблеми усі забули на якийсь час, – написала вона.

Втім пояснення Ксюші Манекен задовільнили далеко не всіх, оскільки згодом її внесли у базу Миротворця, де її статус позначений як такої, що брала “участь у спробах легалізації окупації АР Крим, заперечення російської агресії”, а також “участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії і маніпуляції суспільно значущою інформацією”.