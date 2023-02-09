Один из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, выступая в Совете Безопасности ООН заявил, что вторжение России в Украину было “спровоцировано”. Стоит отметить, что прокремлевская позиция музыканта ни для кого не является тайной.

На Совбезе ООН Уотерс выступал в качестве гостя России. В своем заявлении он сказал, что говорит от имени четырех миллиардов братьев и сестер.

— Вторжение РФ в Украину было незаконным. Я осуждаю его самым решительным образом. Кроме того, российское вторжение в Украину не было неспровоцированным, поэтому я также осуждаю провокаторов самым решительным образом, — сказал Роджер.

В свою очередь посол Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что музыкант — кирпич в стене российской пропаганды.

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— Это иронично, если не лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается отбелить очередное вторжение. Как грустно его бывшим поклонникам видеть, как он соглашается на роль всего лишь кирпича в стене российской дезинформации и пропаганды, — подчеркнул Кислица.

В августе Роджер Уотерс раскритиковал президента США Джо Байдена за поставку оружия Украине. Тогда он назвал политика военным преступником.