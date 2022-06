Сегодня, 3 июня, исполнилось 100 дней с тех пор, как украинский народ отстаивает свою идентичность, территориальную независимость и дает героический отпор врагу в полномасштабной войне, которую Россия начала 24 февраля.

За это время украинцы объединились ради общей победы и заняли позиции не только на военном, но и на культурном фронте. В частности, артисты рассказывают миру о событиях в Украине и продвигают украинскую культуру. Благодаря своей деятельности им удается собирать немалые средства, которые потом перечисляются на помощь армии и пострадавшим украинцам.

В эксклюзивных комментариях Фактам ICTV артисты рассказали, сколько денег для Украины удалось собрать за 100 дней войны.

Певец MONATIK признался, что за первый месяц перечислил более 2 млн грн в гуманитарные фонды и общественные организации, которые помогали в закупке бронежилетов, касок, тепловизоров, машин для наших ВСУ.

Уже со временем для сбора средств артист начал использовать концертную деятельность за границей. В рамках проекта Добрий вечір! Ми з України удалось собрать более 3,5 млн грн, которые были направлены на помощь детям, женщинам и старикам.

Кроме этого, MONATIK запустил творческую инициативу Art During The War In Ukraine, в рамках которой наделяет денежными грантами художников, которые создают предметы искусства (картины, стихи, песни, танцы, handmade, 3D ART, NFT и т.д.).

– 19 талантливых личностей уже получили финансовые гранты. После победы Украины в этой войне мы выпустим книгу, где соберем лучшие работы. Сейчас я также работаю над созданием концепта благотворительного тура, который бы был уместным. Четко осознаю, что каждая любимая миллионами песня из репертуара должна правильно представлять культуру Made in Ukraine наших времен и событий, — сказал артист.

Если подытожить концерты, активации, в которых приняла участие певица Джамала, то это более $90 млн. Организаторы мероприятий распределяют средства между разными благотворительными фондами, которые помогают пострадавшим от войны.

— Например, часть взносов получил литовский фонд Blue/Yellow, помогающий украинским воинам, и международная организация Unicef, которая направляет свои действия на помощь детям, пострадавшим в результате войны. То есть организаторы мероприятий сразу определяют организацию или фонд, для которого будут собираться средства и передают полученную сумму напрямую благотворителям, — рассказала артистка.

По словам Джамалы, она находится в постоянном поиске новых способов помощи и пытается быть полезной везде, где это возможно. Недавно певица продала платье с открытия Евровидения в Киеве за более 190 тыс. грн.

– За эти три месяца общалась с журналистами почти с каждого уголка планеты. Мои соцсети сейчас – тоже очень действенный инструмент помощи. И, конечно, очень важным является участие в международных конференциях, фестивалях. Из последних — ивент Global Citizen, где была возможность разделить сцену с Aloe Blacc, а также выступила спикером в открытом интервью конференции Global Citizen Now. Все они услышали речь о войне в Украине и призыве не оставаться в стороне, — рассказала Джамала.

Певица Злата Огневич также участвовала в благотворительных концертах для того, чтобы помочь Украине. Она сообщила, что артистам удалось собрать более 4,5 млн грн.

– Особая атмосфера на этих концертах, я еще никогда подобного не чувствовала. У нас у всех болит сильно, глубоко, но в то же время — в каждом жива надежда и вера в Победу Украины. Я от сердца благодарю каждого украинца, из каждого уголка мира за такую ​​важную помощь и небезразличие! В борьбе рождается нация. Наша борьба длится уже не одно столетие. Сила рода и предков поможет нам победить! – написала Злата.

Группа Океан Эльзы для сбора средств организовала благотворительный концерт на станции метро Золотые ворота в Киеве. Благодаря трансляции выступления участники коллектива собрали более 8,3 млн грн.

— Благодаря этому мы смогли оказать помощь трем детским медицинским учреждениям Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, которые принимают раненых детей из зон боевых действий на Юге и Востоке Украины. Приобретены и переданы от имени всех благотворителей, которые внесли свои взносы во время концерта Океана Эльзы І все буде добре, 11 единиц медицинского оборудования, — сообщил лидер коллектива Святослав Вакарчук.

Певица Ирина Федишин во время войны открыла свой благотворительный фонд, за время деятельности которого удалось собрать 1,3 млн грн.

— За эти средства куплено более 500 пар обуви, квадрокоптеры, тепловизоры, шлемы, бронежилеты и многое другое. Итого мы помогли более 1 тыс. военнослужащих, — рассказала артистка.

Впоследствии Федишин решила изменить подход к своему волонтерству, сейчас она самостоятельно собирает средства с благотворительных концертов, которые будут проходить, в частности, и в Европе. Все деньги Ирина будет передавать на нужды ВСУ.

Украинская группа Антитела сообщила, что на благотворительном концерте в Варшаве удалось собрать $10 млн. В мероприятии также принимали участие Алина Паш, Tayanna, группа Go-A, Jerry Heil, Нина и Тоня Матвиенко, Александр Божик и Пикардийская терция. Все средства были направлены в Национальный банк Украины.

Участники группы Go-A придерживаются мнения, что говорить о конкретных цифрах сейчас не время. Однако с начала войны они выбрали стратегию помогать непосредственно ВСУ, в первый день коллектив со своего счета перевел 500 тыс. грн в поддержку армии.

– Мы участвуем в многочисленных благотворительных мероприятиях и концертах в поддержку Украины. Такие концерты обычно проводятся без гонорара для артистов, все средства передаются в фонды, а затем направляются либо в поддержку людей, пострадавших от войны, либо в поддержку армии. Если это сольные выступления/фестивали, тогда мы перечисляем деньги с нашего гонорара. Также в июне мы будем выступать на самом масштабном европейском фестивале – Гластонбери, – рассказала группа Go-A.

Для того, чтобы привлечь внимание к событиям в Украине и собрать средства, был организован телемарафон Save Ukraine – #StopWar, в котором приняли участие Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитела, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra и другие звезды.

Во время первого телемарафона совместными усилиями было собрано более 40 млн грн для решения гуманитарных проблем в Украине.

Второй телемарафон, состоявшийся 29 мая, помог собрать 6 млн грн на закупку рентген-аппаратов С-арки для регионов, где принимают раненых.

В общем, это лишь маленькая часть средств, которые украинские артисты собрали с начала полномасштабного вторжения России. Не все звезды креативной индустрии хотят озвучивать конкретные суммы, однако большинство из них достойно возглавляют культурный фронт и делают все возможное для приближения победы в войне с Россией.