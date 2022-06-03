Сегодня, 3 июня, исполняется 100 дней с начала полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ. 24 февраля жизнь граждан нашей страны разделилась на до и после, и больше она никогда не будет прежней.

У людей произошла переоценка ценностей, поменялись привычки, а быт стал другим. Звезды украинского шоу-бизнеса в эксклюзивных комментариях Фактам ICTV рассказали, как война изменила их жизни за 100 дней.

Певица Мишель Андраде говорит, для нее это очень сложный период, несмотря на то, что последний год жизнь ее готовила к тому, чтобы “жить на чемоданах”. Однако признается, ко всему относится с принятием.

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— Я научилась жить сегодняшним днем и стала проще относиться к материальным вещам. Война сплотила меня и моих друзей, команду и семью. Я аккумулировала свои силы и научилась волонтерить, заниматься логистикой и помогать людям на расстоянии. А также оказалось, что у меня много классных знакомых, которые могут в любой момент помочь: они бросали свои дела, чтобы отвозить людей и продукты, готовить для ТРО и ВСУ, — говорит Мишель.

Исполнительница отмечает, хочет жить в Украине, в своем доме, но сейчас это опасно, а значит — нужно приспосабливаться к новым реалиям.

— Для себя я выбрала Испанию, поскольку знаю язык, и мне близок менталитет. Тут хорошо развиты музыкальная и киноиндустрия. Поэтому сейчас я ищу новые возможности, — призналась Андраде.

Стоит отметить, что сама артистка родом из Кочабамбы (Боливия).

Певец Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) говорит, что за время войны артисты и все публичные люди по-новому взглянули на ответственность перед своей аудиторией. Раньше действия несли развлекательный характер, сейчас вектор изменился на более социальный.

— Мы стали примером для украинских граждан. Любой из нас теперь под увеличительным стеклом, поэтому действия должны быть максимально продуманными. Мы не можем подвести нашу аудиторию, — говорит артист.

Отмечает, так появился проект адаптации детей-переселенцев Діти — дітям, где пытаются выстроить правильный диалог с подрастающим поколением. Поскольку именно они будут лицом нашей страны в будущем, главная цель инициативы – подарить маленьким героям счастливое детство сейчас.

— Бытовые ценности стали совершенно другими. Если до войны я строил себе дом и думал о том, какую плитку положить или какой повесить свет, то сейчас мне хватит одной лампочки на проводе. Главное — есть крыша над головой. Я по-другому смотрю на качество жизни. Неважно, в какой телевизор ты смотришь. Важно, чтобы близкие люди были рядом и в безопасности, — подчеркнул Алексей.

Певец добавил, что самое главное – любовь друг к другу, эмпатия и сопереживание. И он очень рад той человечности, которая появилась у нашего народа за это время.

Певица Alena Omargalieva отмечает, жизнь изменилась кардинально. У нее с мужем, певцом Тамерланом было множество творческих планов для их дуэта на год — писали песни, готовили клипы и коллаборации с другими артистами. Но война перечеркнула все.

Сейчас артистка вместе с сыном Тимуром в Польше. Там они живут вместе с мамой, сестрой и племянницами. Говорит, пытаются вернуть детей к нормальной жизни, чтобы они имели возможность полноценно учиться.

— И Тамерлан, и мой отец вступили в тероборону. Тамерлан долгое время находился в горячих точках Киевской области: освободил своих родственников из Бородянки, людей из Ирпеня, организовывает гуманитарную помощь. Мне пишет очень много благодарных людей. Но самое главное, что он смог помочь тем, кто в этом нуждался, — поделилась Alena.

Артистка добавила, гордится своей семьей и всеми украинцами. Каждый день молится за наших защитников, которые делают общее дело для победы.

Актриса Анна Сагайдачная говорит, что начала больше всматриваться в своих близких людей, друзей, чтобы лучше их почувствовать.

Говорит, за время войны наметила для себя самое важное — то, что будет постоянно повторять детям и внукам.

— Самая большая ценность – это жизнь. Самая большая радость – это безопасность родных людей. Самое большое счастье – это каждый новый день. Самая большая мечта – это мир в Украине, — сказала Сагайдачная.

Певица Ольга Цыбульская отметила, что всегда по особенному относилась ко времени.

— Каждое утро цепляла себе цветы в волосы. К вечеру они увядали и я спрашивала себя: Время прошло. Они увяли. И ты, наверное, тоже. Там ли я, с теми ли я и счастлива ли? Теперь каждый день стал не просто часами, а жизнью. Полноценной и бесценной. Научилась говорить спасибо за каждое утро, — поделилась артистка.

Шоумен Julik — экс-участник группы Dzidzio отметил, никогда не думал, что число 100 вызовет у него определенную грусть и в то же время гордость.

Грусть — поскольку в стране война, радость — потому что украинская нация доказала, что сможет дать достойный отпор оккупантам.

— Мы настолько стали сильными, что любые препятствия нам стали обычными. Я радуюсь, что мы объединены как никогда, и наша победа — победа сильной и независимой Украины будет грандиозной, — сказал он.

Шоумен признался, что война изменила и его. Так, например, привычные рутинные дела приобрели новое значение, а каждый день, час и минута — ценны.

— Сейчас больше внимания уделяю волонтерству и времяпрепровождению с семьей. Стараюсь донести каждый день войны сыну то, что мы меняемся, и это необходимо ради нашей победы. Перемены, переоценка действительности – это то, что почувствовали все, — подчеркнул Julik.

Певица Marietta говорит, что очень сильно изменили жизнь эти 100 дней. Признается, во время войны они с мужем начали сортировать мусор, поскольку живут за городом и какое-то время его не вывозили.

— Ценности остались те же — родные, семья. Помогали друг другу, старались делать так, чтобы всем было комфортно, — отметила артистка.

Признается, с началом войны стала уделять больше внимания волонтерству, хоть с 2014 года восхищалась теми людьми, которые помогают другим.

— Наверное, нам всем тогда казалось, что война где-то далеко, хоть и волновались, переживали. Пока не почувствовали все на себе, мы не понимали, что происходит. Когда начали летать ракеты над нами, то понимание того, что нужно помогать людям, возросло, — сказала Marietta.

Сейчас артистка занимается активной волонтерской деятельностью. Кроме того, что помогает военным, оказывает помощь и переселенцам, особенно с маленькими детьми.

Исполнительница Yatsuta говорит, за эти 100 дней испытала шок, стресс и изменения в том, что стала менше работать.

— Для меня всегда на первом плане была семья — дети, родители, муж… Я не выезжала за границу, поскольку в Украине у меня все. В плане ценностей, ничего не изменилось. Я лишь больше поняла то, что они правильные… Для меня никогда не было такого, что материальное стояло на первом месте, — отметила артистка.

Говорит, научилась собирать вещи в два раза быстрее и готовить еду на большое количество людей.