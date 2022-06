Сьогодні, 3 червня, виповнилося 100 днів відтоді, як український народ відстоює свою ідентичність, територіальну незалежність та дає героїчну відсіч ворогу у повномасштабній війні, яку Росія розпочала 24 лютого.

За цей час українці об’єдналися задля спільної перемоги та зайняли позиції не лише на військовому, а й на культурному фронті. Зокрема, артисти розповідають світові про події в Україні та просувають українську культуру. Завдяки своїй діяльності їм вдається збирати немалі кошти, які потім перераховують на допомогу армії та постраждалим українцям.

В ексклюзивних коментарях Фактам ICTV артисти розповіли, скільки грошей для України вдалося зібрати за 100 днів війни.

Співак MONATIK зізнався, що за перший місяць перерахував понад 2 млн грн до гуманітарних Фондів та громадських організацій, які допомагали у закупівлі бронежилетів, касок, тепловізорів, машин для наших ЗСУ.

Вже згодом для збору коштів артист почав використовувати концертну діяльність за кордоном. У рамках проєкту Доброго вечора! Ми з України вдалося зібрати понад 3,5 млн грн, що були направлені на допомогу дітям, жінкам та людям похилого віку.

Крім цього, MONATIK запустив творчу ініціативу Art During The War In Ukraine, в рамках якої наділяє грошовими грантами митців, які створюють предмети мистецтва (картини, вірші, пісні, танці, handmade, 3D ART, NFT тощо).

– 19 талановитих особистостей вже отримали фінансові гранти. Після перемоги України в цій війні ми випустимо книгу, в якій зберемо найкращі роботи. Зараз я також працюю над створенням концепту благодійного туру, який би був на часі. Чітко усвідомлюю, що кожна улюблена мільйонами пісня з репертуару має правильно представляти культуру Made in Ukraine наших часів та подій, – сказав артист.

Якщо сумувати концерти, активації, в яких взяла участь співачка Джамала, то це понад $90 млн. Організатори заходів розподіляють кошти між різними благодійними фондами, що допомагають постраждалим від війни.

– Наприклад, частину внесків отримав литовський фонд Blue/Yellow, що допомагає українським воїнам, та міжнародна організація Unicef, що скеровує свої дії на допомогу дітям, які постраждали внаслідок війни. Тобто, організатори заходів одразу визначають організацію чи фонд, для якого збиратимуться кошти й передають отриману суму напряму благодійникам, – розповіла артистка.

За словами Джамали, вона перебуває у постійному пошуку нових способів допомоги та намагається бути корисною всюди, де це можливо. Нещодавно співачка продала сукню з відкриття Євробачення у Києві за понад 190 тис. грн.

– За ці три місяці спілкувалася з журналістами майже з кожного куточку планети. Мої соцмережі зараз — також дуже дієвий інструмент допомоги. І, звісно, дуже важливою є участь у міжнародних конференціях, фестивалях. З останніх — івент Global Citizen, де мала нагоду розділити сцену з Aloe Blacc, а також виступила спікеркою у відкритому інтерв’ю конференції Global Citizen Now. Всі вони почули промову про війну в Україні та заклик не залишатися осторонь, – розповіла Джамала.

Виконавиця Злата Огнєвіч також брала участь у благодійних концертах для того, щоб допомогти Україні. Вона повідомила, що артистам вдалося зібрати понад 4,5 млн грн.

– Особлива атмосфера на цих концертах, я ще ніколи подібного не відчувала. У нас у всіх болить сильно, глибоко, але водночас – у кожному живе надія і віра в Перемогу України. Я від серця дякую кожному українцю, з кожного куточку світу за таку важливу допомогу і небайдужість! У боротьбі народжується нація. Наша боротьба триває вже не одне століття. Сила роду і предків допоможе нам перемогти! – написала Злата.

Гурт Океан Ельзи для збору коштів організував благодійний концерт на станції метро Золоті ворота у Києві. Завдяки трансляції виступу учасники колективу зібрали понад 8,3 млн грн.

– Завдяки цьому ми змогли надати допомогу трьом дитячим медичним закладам Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, що приймають поранених діток із зон бойових дій на Півдні та Сході України. Придбано і передано від імені усіх благодійників, які зробили свої внески під час концерту Океану Ельзи І все буде добре, 11 одиниць медичного обладнання, – повідомив лідер колективу Святослав Вакарчук.

Співачка Ірина Федишин під час війни відкрила власний благодійний фонд, за час діяльності якого вдалося зібрати 1,3 млн грн.

– За ці кошти куплено понад 500 пар взуття, квадрокоптери, тепловізори, шоломи, бронежилети та багато чого іншого. Разом ми допомогли більше як 1 тис. військовослужбовців, – розповіла артистка.

Згодом Федишин вирішила змінити підхід до свого волонтерства, зараз вона самостійно збирає кошти з благодійних концертів, які відбуватимуться, зокрема, і в Європі. Всі гроші Ірина передаватиме на потреби ЗСУ.

Український гурт Антитіла повідомив, що на благодійному концерті у Варшаві вдалося зібрати $10 млн. У заході також брали участь Аліна Паш, Tayanna, гурт Go-A, Jerry Heil, Ніна і Тоня Матвієнко, Олександр Божик та Пікардійська терція. Усі кошти були направлені до Національного банку України.

Учасники гурту Go-A дотримуються думки, що говорити про конкретні цифри зараз не на часі. Проте від початку війни вони обрали стратегію допомагати безпосередньо ЗСУ, в перший день колектив зі свого рахунку переказав 500 тис. грн на підтримку армії.

– Ми беремо участь у чисельних благодійних заходах і концертах на підтримку України. Такі концерти зазвичай проводяться без гонорару для артистів, усі кошти передаються у фонди, а потім спрямовуються або на підтримку людей, які постраждали від війни, або на підтримку армії. Якщо це сольні виступи/фестивалі, то тоді ми перераховуємо гроші з нашого гонорару. Також у червні ми будемо виступати на наймасштабнішому європейському фестивалі — Гластонбері, – розповів гурт Go-A.

Для того, щоб привернути увагу до подій в Україні та зібрати кошти, було організовано телемарафон Save Ukraine – #StopWar, у якому взяли участь Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra та інші зірки.

Під час першого телемарафону спільними зусиллями було зібрано понад 40 млн грн для вирішення гуманітарних проблем в Україні.

Другий телемарафон, який відбувся 29 травня, допоміг зібрати 6 млн грн на закупку рентген-апаратів С-арки для регіонів, що приймають поранених.

Загалом це лише маленька частина коштів, які українські артисти зібрали з початку повномасштабного вторгнення Росії. Не всі зірки креативної індустрії хочуть озвучувати конкретні суми, проте більшість з них гідно очолюють культурний фонд і роблять все можливе задля наближення перемоги у війні з Росією.