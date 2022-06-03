Певица Ольга Цыбульская в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, как 100 дней полномасштабной войны в Украине изменили ее жизнь.

Артистка призналась, на что изменила свой взгляд, и от каких привычек ей пришлось отказаться.

— Как 100 дней войны изменили вашу жизнь — быт, привычки, ценности?

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— Я всегда по-особому относилась ко времени. Каждое утро вплетала себе цветы в волосы. К вечеру они увядали, и я спрашивала себя: Время прошло. Они увяли. И ты, наверное, тоже. Там ли я, с теми ли я, счастлива ли я?

Теперь каждый день стал не просто часами, а жизнью. Полноценной и бесценной. Научилась говорить спасибо за каждое утро.

— На что пересмотрели свой взгляд?

— Поняла, что все необходимое умещается в одну сумку. Сложилась очень быстро — за 10 минут. 10 минут, что были на сборы, когда мы убегали из дома, взяв сына, документы и еду.

Война научила быстро прощаться со всем, что любишь. На это нет времени. Война научила, что счастье – это быть рядом с теми, кого любишь. Иметь возможность услышать, увидеть родных, хотя бы по видеосвязи, не откладывая на потом важные слова.

Война научила чувствовать уют и дом там, где ты прямо сейчас. Даже если в сотне километров от дома, как мы с сыном, и не знаешь, когда вернешься. Или вообще потерял жилье, как мои родители, и не знаешь, куда вернешься. Мы в Украине. Дома. Я так хочу, чтобы все вернулись в свои родные города и села!

— Есть ли вещи, которых не замечали до войны? Какие именно?

— Оказалось, я не хочу за границу. Совершенно. Раньше девичье сердце замирало от романтических видео из Парижа, прогулок по Барселоне или желания улететь где-нибудь на острова. Теперь от этого ноль эмоций. Ни разу не пересекла границу с начала войны. Здесь чувствую своих людей и пользу, которую могу приносить. Своя рубашка наиболее близка к телу. Своя страна — лучшая для счастья.

— От каких привычек пришлось отказаться и какие приобрели?

— Однажды мой друг из ВСУ позвонил, когда я сидела пятый день с немытой головой в углу комнаты и читала новости. Он сказал, что звонит за светом и теплом. Я рассказала все, как есть. Я катаюсь на эмоциональных качелях, от полной апатии к истерике и обратно. Больно постоянно — за всех и от всего.

— Ольчик, твоя немытая голова на войне не помогает. Мы здесь с пацанами, потому что боремся за Украину и наших красивых девушек. Слышишь? Жду классную фотку. Хочу улыбнуться, — сказал друг из ВСУ.

До меня как будто дошло. Война продолжается. Эта проклятая война отнимает людей, дома, города… Она отнимает силы. Она обходится нам дорогой ценой. Ценой нашей юности, нашего человеческого счастья. Война закончится обязательно. И будет наша победа! А что останется от меня? Нам нужно беречь красоту и сейчас. Сейчас особенно.

Знаю, что это очень сложно сейчас. Но быть красивой в военное время – не стыдно. Это в первую очередь ритуал, чтобы собрать себя в кучу. Вытереть слезы хоть на время и гордо поднять голову. А когда мы гордо держим спину – ни один москаль на нее не сядет.

— Чему теперь будете больше уделять внимания?

— Буду делать все, что в моих силах как артистки, чтобы помочь Украине приблизить победу. А после победы – поеду к своим людям с праздничными концертами. В наших душах столько ран. Нам нужно видеться, обниматься и лечить добрым словом друг друга.