В Украине недавно вышел новый сезон проекта Холостяк. Многие обратили внимание на главного героя 12-го сезона – предпринимателя Алекса Топольского.

В первом выпуске Алекс успел познакомиться с участницами и слегка изменить правила романтического реалити. Алекс Топольский на этот раз оставил 19 соперниц, а не 15 девушек (чтобы точно не ошибиться в своем выборе).

Как выглядят участницы Холостяк 2022 и их страницы в Instagram – смотрите в материале.

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В этом году на Холостяк 2022 СТБ участницы пришли очень разные: от профессиональной актрисы до директора IT-компании.

Также среди них есть финансовый аналитик, косметолог, вышивальщица, охранница, нутрициолог, руководитель юридического отдела, медсестра, визажистка и многие другие.

Александра Погорелова

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandra Pogorelova (@sashulialfw)

29-летняя киевлянка имеет собственный бизнес и неоднократно говорила о том, что у нее тяжелый характер. На своей странице девушка выкладывает фото с прогулок по Киеву, фотографии из путешествий и тренировок. Из соцсетей можно заметить, что девушка обожает посещать новые страны. В профиле есть фото из Парижа, Каппадокии, Канн и т.д.

Instagram: sashulialfw

Екатерина Лозовская

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kateryna Lozovytska (@kateryna_lozovytska)

Участница, запомнившаяся многим зрителям шоу своим черным платьем в пол. 25-летняя модель радует подписчиков фотографиями с отдыха, путешествий и работы. Также девушка часто делится фотосессиями в свадебных платьях.

Instagram: kateryna_lozovytska

Амина Джафарова

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Амина Джафарова (@amina_dzhafa)

20-летняя столичная студентка Амина часто делится со своей аудиторией мыслями о войне в Украине, выкладывает фотографии с различных фотосессий и прогулок. С ее страницы в Instagram можно узнать, что девушка в восторге от Парижа и страстная болельщица украинской сборной по футболу.

Instagram: amina_dzhafa

Марина Голд

25-летняя косметолог из Киева выкладывает на свою страницу в социальной сети фото прогулок, фотосессий и отдыха. Сейчас она сделала свою страницу приватной, поэтому посмотреть ее новые фотографии можно только тем, кто начнет за ней следить.

Instagram: __mary.gold__

Виктория Варлей

Актрисе из Киева 37. Сейчас она живет в Майами и делится фотографиями из спортивного зала, съемок и вечеринок с подругами. Часто, кроме фото на странице актрисы, появляются сообщения с поддержкой украинского народа.

Instagram: viktoriavarley

Лиза

Столичная визажистка Лиза много лет работала крупье. Сейчас девушке 28 лет, она выкладывает фото путешествий и фотосессий, поездок в Карпаты и т.д. Со страницы участницы в Instagram можно понять, что она обожает суши, круассаны и самые разные заведения столицы.

Instagram: aloe__girl

Юлия Кавчук

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлія Кавчук ???????? (@yuliya_kavchuk)

Директору банкетной службы из Бучача Юлии 28 лет. Юля подготовила около 6 тыс. разных праздников, среди которых – свадьбы и дни рождения. Работала со многими знаменитостями в Украине в своей сфере. Девушка выкладывает фото из путешествий. Так, по фотографиям можно понять, что она посещала Монако, Дубай, Амстердам, Барселону и т.д.

Instagram: yuliya_kavchuk

Людмила Осачук

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ludmila Osachuk???? (@ludmilaosachuk_luxury_brow)

24-летняя девушка родом из Черновцов. Сейчас работает бровисткой, однако раньше была спортсменкой. Сейчас он находится на реабилитации. Девушка выкладывает фото с различных фотосессий, прогулок и спортзала.

Instagram: ludmilaosachuk

Аделина Дели

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ADELINA (@adelina.deli)

Танцовщица живет в Киеве. Ей 20, участвовала в известных танцевальных шоу. В своем Instagram девушка выкладывает много танцевальных видео, фотографий со звездами и путешествий.

Instagram: adelina.deli

Елизавета Савенко

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elizabeth Savenko (@elizabeth.savenko)

Елизавета живет в Швеции. Девушке – 21 год, работает графическим дизайнером и учится на философском факультете. В свободное время рисует картины, путешествует. На своей странице в соцсети выкладывает фото из путешествий, свои работы и видео, где она катается на коньках.

Instagram: elizabeth.savenko

Роксолана

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Roksolana Makeup Cannes Monaco (@roksolanaroks)

29-летняя визажистка родом из Киева. Мечтает о собственном бизнесе в сфере красоты. Всегда занимается усовершенствованием своих профессиональных навыков. Сейчас занимается макияжами в Каннах. Девушка много путешествует, пишет о войне в Украине.

Instagram: roksolanaroks

Ольга

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olha Sainchuk (@nicol___777)

Ольге 32 года, живет в Киеве. Работает девушка телохранителем. Неоднократно отражала нападения в разных местах. Водит авто и может посадить вертолет. Выкладывает много фото в купальниках, с путешествий, тренировок и фотосессий.

Instagram: nicol___777

Александра Мудра

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandra Mudraya (@sasha_wise28)

Саше 25 лет. Родом она из Харькова. Занимается спортом, моделингом, духовным развитием, медитирует. Радует подписчиков фотографиями с отдыха, спортзала, путешествий. Сейчас девушка живет в США.

Instagram: sasha_wise28

Юлия Кучеренко

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ART EMBROIDERY???????? (@yuliya.ku.official)

Девушка из Смелы, Черкасская область. Ей 23, занимается текстильным искусством. Ее вышивка продается в частных коллекциях. Выкладывает фотографии своих работ и фото с отцом, который служит в ВСУ.

Instagram: yuliya.ku.official

Оля Присяжнюк

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Присяжнюк (@olia_pry)

Девушке 24 года. Долгое время он живет в Нью-Йорке, работает организатором детских праздников. Выкладывает фото в основном с работы и путешествий. Недавно поборола свой страх и прыгнула с парашютом.

Instagram: olia_pry

Анастасия Кузмицкая

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Woman Mother Actress Witch (@anastasiakuzmitska)

Молодой маме Анастасии 28 лет. Родом она из Одессы. Работает нутрициологом и воспитывает двоих детей – мальчика и девочку. Сейчас живет в Беверли-Хиллс. Чаще выкладывает фотографии с путешествий и шопинга: от кольца Cartier до других драгоценных украшений.

Instagram: anastasiakuzmitska

Алина Ершова

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yershova Alina | Ершова Алина (@ali_yershova)

23-летняя Алина живет в Киеве. Работает финансовым аналитиком, хотя начинала свой путь секретаршей. В социальной сети выкладывает фотографии с членами семьи и друзьями. Также девушка обожает делать селфи.

Instagram: ali_yershova

Анастасия Анисимова

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasia Anisimova (@ami_anisimova_)

Родом из Днепра. Девушке 25, и сейчас она певица. Настя призналась, что самый плохой день в ее жизни был в возрасте 19 лет, когда она узнала, что у нее рак – лимфома. Настя была дважды замужем. Сейчас воспитывает дочь, считает ее смыслом своей жизни. В Instagram делится фотографиями с фотосессий, гордится покупкой часов Rolex и занимается волонтерством.

Instagram: ami_anisimova_

Елена Тацишина

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Tatsyshyna (@elena_tlaw)

Елена живет в Киеве. Ей – 28 лет, работает начальником юридического отдела. В соцсетях выкладывает смешные видеоролики, фото из зала и путешествий.

Instagram: elena_tlaw