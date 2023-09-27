Певица Светлана Тарабарова готова простить и поддержать Потапа после волны хейта, обрушившейся на него после песни Волонтер. Об этом артистка сказала в разговоре с ведущей Светланой Леонтьевой. Она напомнила, что музыкант извинился за свое творчество, поэтому есть смысл поддержать его.

— Сейчас мы не можем терять даже тех людей, которые хоть немножечко на нашей стороне. Накосячил, извинись, а вообще лучше не косячь, — пояснила свою позицию певица в проекте Точка опоры.

Вместе с тем Светлана Тарабарова вспомнила, что почувствовала, когда впервые услышала песню Потапа.

— Написать такое об украинских девушках — очень обидно. Я не в форме, но я почувствовала, как мне неприятно и больно, — поделилась артистка.

По мнению Тарабаровой, песня с таким текстом появилась как следствие того, что Потап не держал руку на пульсе событий в Украине.

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Напомним, пользователи сети в свое время раскритиковали трек Волонтер. Слушатели говорили, что текст песни унижает людей, которые занимаются волонтерской деятельностью. Исполнитель тогда заявил, что готов извиниться, если кого-то это оскорбляет.

Фото: Светлана Тарабарова, Потап