На 17 марта 2023 года запланирована премьера американского сериала Swarm (Рой).

Рой — это новый сериал автора This Is America и Атланты Дональда Гловера, который создал его вместе со сценаристкой новых Стражей Джанин Нейберс.

Что известно об американском сериале Swarm, коротко о сюжете, актерском составе и где посмотреть новинку — далее в материале Фактов ICTV.

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Что известно о сериале Swarm (Рой)

Это американский триллер ужасов, созданный Дональдом Гловером и Джанин Наберс. Еще в феврале 2021 года Гловер подписал общий контракт с Amazon Studios. Одним из проектов был сериал Рой.

Гловер выступил создателем и исполнительным продюсером сериала и снял первый эпизод, Джанин Наберс стала соавтором и шоураннером проекта.

Премьера сериала Swarm состоялась на кинофестивале South by Southwest 10 марта 2023 года. Но в целом проект дебютировал 17 марта 2023 года на Amazon Prime Video.

Сериал состоит из семи эпизодов, премьера которых состоялась 17 марта:

Серия 1 — Stung;

Серия 2 — Honey;

Серия 3 — Taste;

Серия 4 — Running Scared;

Серия 5 — Girl, Bye;

Серия 6 — Fallin’ Through the Cracks;

Серия 7 — Only God Makes Happy Endings.

В главной роли Доминик Фишбек — американская актриса и драматург, наиболее известная по ролям Билли Роуэн в мини-сериале Покажи мне героя, Дарлин в сериале Двойка и Деборы Джонсон в Иуда и черный Мессия.

Также в сериалы снимаются Хлоя Бейли, Билли Айлиш, Пэрис Джексон и Дамсон Идрис.

Сюжет Swarm

Сериал рассказывает историю молодой афроамериканской девушки Дре, которая одержима поп-звездой Ni’Jah (чье творчество и эстетика очень похожи на творчество американской певицы Бейонсе), которая имеет фан-базу под названием Рой.

Совсем скоро увлечение Дре перерастает в нездоровую одержимость, заставляя девушку совершать по-настоящему темные и опасные поступки.

Интересно, как будет развиваться сюжет сериала-триллера? Тогда скорее смотреть премьеру на Amazon Prime Video.

Как и где посмотреть сериал?

Все семь эпизодов Swarm будут выпущены на Prime Video 17 марта 2023 года. То есть просмотреть новинку можно только на Amazon Prime Video.

Чтобы посмотреть сериал уже сегодня, необходимо создать учетную запись на сервисе Prime Video. Для этого:

Перейдите по ссылке Укажите ваше имя и фамилию, электронный адрес, придумайте пароль. Для подтверждения личности, на вашу почту поступит код. Его нужно ввести в соответствующей строке. Теперь нужно ввести данные своей банковской карты. Если вы регистрируетесь впервые, сервис предоставляет бесплатный пробный срок пользования на 7 дней.

Подписка Prime Video на месяц стоит $5,99. Но, обратите внимание, в Prime Video нет украинского интерфейса и вообще нет дублированных фильмов на украинском языке!