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Без лишних слов. София Ротару поздравила поклонников с Благовещением

7 апреля 2023, 14:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Софія Ротару
Источник: София Ротару

Певица София Ротару поздравила поклонников со светлым церковным праздником Благовещением Пресвятой Богородицы.

Артистка как всегда сделала это лаконично и без лишних слов, обнародовав в Instagram-stories картинку. На открытке, которую опубликовала Ротару, изображена Дева Мария и архангел Гавриил, который принес ей благую весть, сообщив, что она станет матерью Иисуса Христа.

София Ротару поздравила с Благовещением 2023

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— Поздравляю вас с праздником Благовещения, — подписала исполнительница картинку.

Стоит отметить, что в последнее время Ротару только так и общается со своими поклонниками, оставляя всякие картинки, реагируя на какие-то события или поздравляя с праздниками.

Так, недавно София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного за слова Слава Украине! Она обнародовала рисунок, выполненный в черно-белых тонах, где изображен храбрый защитник.

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Благовіщення Привітання София Ротару
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