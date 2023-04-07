Певица София Ротару поздравила поклонников со светлым церковным праздником Благовещением Пресвятой Богородицы.

Артистка как всегда сделала это лаконично и без лишних слов, обнародовав в Instagram-stories картинку. На открытке, которую опубликовала Ротару, изображена Дева Мария и архангел Гавриил, который принес ей благую весть, сообщив, что она станет матерью Иисуса Христа.

Сейчас смотрят

— Поздравляю вас с праздником Благовещения, — подписала исполнительница картинку.

Стоит отметить, что в последнее время Ротару только так и общается со своими поклонниками, оставляя всякие картинки, реагируя на какие-то события или поздравляя с праздниками.

Так, недавно София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного за слова Слава Украине! Она обнародовала рисунок, выполненный в черно-белых тонах, где изображен храбрый защитник.