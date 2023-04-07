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Без зайвих слів. Софія Ротару привітала шанувальників із Благовіщенням

7 Квітня 2023, 14:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Софія Ротару
Джерело: Софія Ротару

Співачка Софія Ротару привітала шанувальників зі світлим церковним святом Благовіщенням Пресвятої Богородиці.

Артистка як завжди зробила це лаконічно і без зайвих слів, оприлюднивши в Instagram-stories картинку. На листівці, яку опублікувала Ротару, зображено Діву Марію та архангела Гавриїла, який приніс їй благу звістку, повідомивши, що вона стане матір’ю Ісуса Христа.

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– Вітаю вас зі святом Благовіщення, – підписала виконавиця картинку.

Варто зазначити, що останнім часом Ротару тільки так і спілкується зі своїми шанувальниками, залишаючи всілякі картинки, реагуючи на якісь події або вітаючи зі святами.

Так, нещодавно Софія Ротару відреагувала на розстріл українського військового за слова Слава Україні! Вона оприлюднила малюнок, виконаний у чорно-білих тонах, де зображений хоробрий захисник.

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Благовіщення Привітання Софія Ротару
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