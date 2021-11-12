Украинская рок-группа Антитела презентовала клип на песню Стань.

В новом видеоролике музыкального коллектива снялась одна из сильнейших легкоатлеток мира – Марина Бех-Романчук.

По словам участников группы, при написании песни они вдохновлялись атмосферой школьных выпускных, когда мальчики и девочки признаются друг другу в любви, вечной дружбе и верят в свои мечты.

— Со временем появилась идея клипа. В голове возникали беговые дорожки, отражавшие дорогу жизни, большое пространство, где каждый бежит по своей линии к цели. В процессе подготовки мы поняли, что нужна масштабная картинка, в которой можно передать течение жизни и людей в ней, — сказал фронтмен группы Тарас Тополя.

Каждый из участников клипа идет своей дорогой, кто-то останавливается на полпути, а кто-то преодолевает все препятствия. Глубок и финал видеоролика, который показывает то, что нет ни начала, ни конца.

Режисерами клипа стали Сергей Вусык и Антон Шатохин.

Песня Стань войдет в будущий альбом группы, премьера которого запланирована на начало 2022 года. Кроме того, после выхода альбома музыкальный коллектив отправится в стадионный тур по Украине, на котором представит совершенно новое шоу.

Первый концерт запланирован в Днепре на май.