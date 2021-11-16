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Мода

Best Fashion Awards: в Украине назвали лучших дизайнеров

16 ноября 2021, 08:51
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Best Fashion Awards: в Украине назвали лучших дизайнеров

В Киеве состоялась 12-я церемония награждения премии Best Fashion Awards, в рамках которой определили лидеров украинской индустрии моды. В 2021 году победителей определяли в 10 номинациях, четыре из которых новые.

Победителей выбирали 25 членов жури, среди которых модные журналисты, критики, байеры и лидеры мнений.

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Лауреаты Best Fashion Awards:

  • Открытие года — Юлия Пелипас (Bettter)
  • Лучший мужской дизайнер — Ксения и Антон Шнайдеры (KSENIASCHNAIDER)
  • Лучший женский дизайнер — Катя Сильченко (the COAT)
  • Лучший дизайнер аксессуаров — Валерия Гузема (Guzema)
  • Прорыв года — Руслан Багинский (RUSLAN BAGINSKIY)
  • Премия за социальную ответственность — Иван Фролов (FROLOV)
  • Премия за поддержку молодых дизайнеров — Лилия Литковская (LITKOVSKAYA)
  • Инновация в моде — Екатерина Бякова, Максим Голубь (FINCH)
  • Устойчивая мода — Ксения и Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER)

Премия в сфере моды Best Fashion Awards в Украине проводится с 2010 года. Учредителем выступил Ukrainian Fashion Week и журнал ZEFIR. В рамках премии выбирают лучших украинских дизайнеров и брендов в разных категориях, чтобы вдохновлять их на профессиональный рост и новые успехи.

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