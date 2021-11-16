В Киеве состоялась 12-я церемония награждения премии Best Fashion Awards, в рамках которой определили лидеров украинской индустрии моды. В 2021 году победителей определяли в 10 номинациях, четыре из которых новые.

Победителей выбирали 25 членов жури, среди которых модные журналисты, критики, байеры и лидеры мнений.

Лауреаты Best Fashion Awards:

Открытие года — Юлия Пелипас (Bettter)

Лучший мужской дизайнер — Ксения и Антон Шнайдеры (KSENIASCHNAIDER)

Лучший женский дизайнер — Катя Сильченко (the COAT)

Лучший дизайнер аксессуаров — Валерия Гузема (Guzema)

Прорыв года — Руслан Багинский (RUSLAN BAGINSKIY)

Премия за социальную ответственность — Иван Фролов (FROLOV)

Премия за поддержку молодых дизайнеров — Лилия Литковская (LITKOVSKAYA)

Инновация в моде — Екатерина Бякова, Максим Голубь (FINCH)

Устойчивая мода — Ксения и Антон Шнайдер (KSENIASCHNAIDER)

Премия в сфере моды Best Fashion Awards в Украине проводится с 2010 года. Учредителем выступил Ukrainian Fashion Week и журнал ZEFIR. В рамках премии выбирают лучших украинских дизайнеров и брендов в разных категориях, чтобы вдохновлять их на профессиональный рост и новые успехи.