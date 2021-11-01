В стиле Княгини Ольги: Ратаковски вышла в свет в платье от украинского бренда

Американская топ-модель Эмили Ратаковски вышла в свет в платье от украинского бренда. Модель, которая лишь недавно первые стала мамой, пришла на вечеринку журнала W The Originals Issue в Нью-Йорке (США).

Для мероприятия Эмили Ратаковски выбрала белое платье от украинского бренда Bevza. Свой образ модель дополнила черной сумкой Jacquemus и сапогами Gia Borghini.

Белое миди-платье с рукавами изготовлено из 100% хлопка. Украшение платья — объемные рукава, при создании которых дизайнер вдохновлялась традиционным плащом Княгини Ольги.

Платье впервые представили в коллекции Светланы Бевзы сезона осень-2021. На сайте Bevza платье представлено в двух размерах X и М. Стоит наряд $390 (10 257 грн).

Вечеринку также посетили Эшли Олсен, Анна Винтур и Карли Клосс. Эмили Ратаковски сопровождал ее супруг — Себастьян Бир-Макклард.