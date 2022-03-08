Голливудская актриса Энн Хэтэуэй поддержала Украину во время полномасштабной войны с Россией.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала изображение сердца в цвете украинского флага, а также призвала поклонников помогать пострадавшим в Украине.

В подписи Хэтэуэй отметила Украинское общество Красного Креста, UNICEF и фонд Save the Children.

— Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях. Я посылаю свои постоянные искренние молитвы народу Украины. Я за Украину, – написала звезда.

Ранее мы писали, что Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор денег в помощь украинским детям, которые пострадали в результате войны.

Пара уже сделала пожертвование от имени семьи. По данным СМИ, речь идет об 1 млн. фунтов стерлингов ($1,3 млн.).

Также Украину поддержала писательница Джоан Роулинг, актеры Леонардо Ди Каприо, Хью Джекман, супермодель Джиджи Хадид и другие зарубежные знаменитости.