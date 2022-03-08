Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Посылаю искренние молитвы: Энн Хэтэуэй сделала пожертвование в поддержку украинцев

8 марта 2022, 21:52
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Енн Гетевей
Источник: Depositphotos

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй поддержала Украину во время полномасштабной войны с Россией.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала изображение сердца в цвете украинского флага, а также призвала поклонников помогать пострадавшим в Украине.

В подписи Хэтэуэй отметила Украинское общество Красного Креста, UNICEF и фонд Save the Children.

— Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях. Я посылаю свои постоянные искренние молитвы народу Украины. Я за Украину, – написала звезда.

Ранее мы писали, что Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор денег в помощь украинским детям, которые пострадали в результате войны.

Пара уже сделала пожертвование от имени семьи. По данным СМИ, речь идет об 1 млн. фунтов стерлингов ($1,3 млн.).

Также Украину поддержала писательница Джоан Роулинг, актеры Леонардо Ди Каприо, Хью Джекман, супермодель Джиджи Хадид и другие зарубежные знаменитости.

Читайте также:
Посылаю искренние молитвы: Энн Хэтэуэй сделала пожертвование в поддержку украинцевГоржусь, что я украинка: Мила Кунис и Эштон Катчер пожертвуют $3 млн беженцам

Теги
Війна в Україні , Енн Гетевей , Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь