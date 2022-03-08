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Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали $1 млн на помощь украинским детям

8 марта 2022, 18:31
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали $1 млн на помощь украинским детям
Источник: Depositphotos

Дэвид и Виктория Бекхэм поддержали Украину и вместе с ЮНИСЕФ открыли сбор денег в помощь украинским детям, пострадавшим в результате войны.

Пара уже сделала пожертвования от имени своей семьи. По данным СМИ, речь идет об 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн).

В своем Instagram Бекхэм призвал всех небезразличных поддержать инициативу и присоединиться к ней.

– Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разлучены. Детей забирают с кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Поскольку война в Украине длится уже вторую неделю, нужды семей обостряются, а 7,5 млн детей сейчас находятся под угрозой, – сказал Дэвид.

Бекхэм является послом Доброй воли, поэтому он как никто не знает — организация UNICEF оказывает помощь в таких ситуациях.

– У них есть люди на передовых, которые обеспечивают беженцам на границах и в соседних странах укрытия. Именно поэтому в этот Международный женский день я через фонд 7 немедленно передам одежду UNICEF, чтобы они могли оказать всю необходимую помощь пострадавшим, — добавил он.

Виктория, в свою очередь, опубликовала в Instagram фото желтого поля под синим небом, а также призвала помочь украинцам.

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Теги
Війна в Україні , Вікторія Бекхем , Дэвид Бекхэм
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