Знаменитая голливудская актриса Хейден Панеттьер всячески помогает Украине — сообщает всему миру о варварстве России и собирает средства нашей стране.

Так, бывшая возлюбленная Владимира Кличко и мать дочери украинского боксера занимается сбором денег на гуманитарную помощь и поддержку украинским военным.

— Я не могу описать словами, каково это — наблюдать за войной в Украине. Мне мучительно осознавать, что жители Украины и люди, которых я называю своими друзьями и семьей, отчаянно пытаются защитить себя и свою страну. Я создала организацию Hoplon International, которая будет оказывать помощь военным на передовой. Я не могу продолжать сидеть в стороне, просто наблюдая, как бушует эта катастрофа, — рассказала Хейден.

Так, актриса призвала всех помочь собрать средства — проявить солидарность к народу Украины, показывая свою поддержку.

Другая голливудская звезда Энн Хэтэуэй также помогла нашей стране не только словом — она сделала пожертвование, а также посылает Украине свои молитвы.

Наши звезды также не стоят в стороне во время варварства России — украинская певица Джамала собрала €67 млн для ВСУ с помощью одной песни. Так, останавливаться на достигнутом она не собирается.