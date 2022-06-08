Наши восточные соседи, россияне, не только уничтожают наши города и воруют предметы быта, они также присваивают себе и нашу культуру, в том числе песни. Даже несмотря на полномасштабную войну, развязанную в нашей стране, у них хватает наглости прикасаться к прекрасному. А как же иначе — ведь сами они такового не имеют.

Упустим, скольких украинских артистов они переманили к себе, хотя стоит отметить, что часть из них уже выступила против войны. Факты ICTV решили собрать подборку из украинских песен, которые рашисты присвоили себе. Читайте в материале.

Кузьма Скрябин — Мам

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Знаем точно, Кузьма бы не обрадовался такому каверу на свою песню, поскольку всегда был патриотом своей страны и активно выступал против России. Однако нашим соседям плевать, как и на все остальное.

Океан Эльзы — Не твоя війна

Замахнулись россияне и на творчество группы Океан Эльзы, несмотря на то, что коллектив всегда поет только на родном украинском языке, они не побрезговали сделать перевод.

Звучит, мягко сказать, не очень.

Go-A — Шум

С этой композицией группа Go-A представляла Украину на Евровидении 2021 и заняла пятое место. Тогда от России выступала Manizha, которая оказалась на девятом месте.

Песня Шум исключительно украинская, поскольку в ней присутствуют наши народные мотивы и отсылки к фольклору. Не думаем, что наши соседи разбираются в этом, поэтому — “маємо те, що маємо”.

Повстань, народе мій

Каждый из нас хоть раз слышал слова — Вставай, страна огромная и думал, что это является оригиналом. Но нет, просто песню криворожских повстанцев УНР, которая в оригинале называется Повстань, народе мій (1919 года), решили присвоить себе россияне.

По их версии — слова этой песни написал советский поэт Василий Лебедев-Кумач в 1941 году, однако — все тайное становится явным.

В саду осіннім айстри білі

Знаете российскую песню — Вот кто-то с горочки спустился? Так вот и она создана по мотивам украинской народной песни В саду осіннім айстри білі.

Ой, мороз, мороз

Эту композицию, которую также украли у нас рашисты, не слышал только ленивый. Ее в 1956 году присвоила себе певица Мария Уварова.

На самом деле оригинальная версия песни — украинская, была написала в начале 1900-х годов.

Де б я не їхала, де б я не йшла

Еще одна “русская”, еще одна “народная” Выйду на улицу, гляну на село. Так и есть — народная, но украинская. В оригинале Де б я не їхала, де б я не йшла.

Это не весь список украинских песен, которые нагло себе присваивают наши соседи. Как видим, они падки на украинскую культуру и всячески пытаются забрать у нас самое лучшее, однако им это не удастся.