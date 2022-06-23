23 червня стало відомо про смерть соліста гурту Ласковый май Юрія Шатунова. Напевно, його голос знає практично кожен, адже пісні колективу свого часу були дуже популярними і пронеслися через роки.

У багатьох треки Ласкового мая асоціюються з дитинством, молодістю, голосом у магнітофоні Легенда, першими шкільними дискотеками та закоханістю.

Факти ICTV вирішили згадати топ-пісень Юрія Шатунова.

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Белые розы (1989 рік)

Музика та слова легендарної пісні належать співзасновнику гурту Ласковый май Сергію Кузнєцову.

На момент її виконання Шатуновим, артистові було лише 13 років. Вона справила миттєвий ефект і почала звучати відусюди. Тоді гурт Ласковый май і став всенародною сенсацією.

Варто зазначити, що Белые розы досі нерідко можна почути.

Седая ночь (1988 рік)

Перша версія пісні Седая ночь, музика та слова якої написані Кузнєцовим, вийшла в 1988 році. У 2002 році вона була випущена Юрієм Шатуновим в оновленій версії та увійшла до альбому під назвою Седая ночь. Тоді артист уже розпочав сольну кар’єру.

Детство (2002)

Пісня Детство вийшла задовго до 2002 року, оскільки в 1989 році прозвучала у фільмі Пропоную руку та серце. Шатунов же вперше виконав композицію в 1992 році. У 2002 році артист, вже будучи сольним, випустив її в альбомі Седая ночь.

Не бойся (2004 рік)

Композиція увійшла до альбому артиста під назвою Если хочешь… не бойся. Слова належать Кузнєцову, музика – Шатунову.

В 2004 році на пісню вийшов і кліп. Варто зазначити, вона набула чималої популярності серед шанувальників творчості Юрія.

Розовый вечер (1989 рік)

Ще один хіт гурту Ласковый май – пісня Розовый вечер. Вона увійшла до шостого альбому колективу.

Юрій Шатунов помер у віці 48 років. Причина смерті – обширний інфаркт. У червні 2022 року артист давав концерти в Росії, сам він останнім часом проживав у Німеччині.

З 1986 до 1991 року Шатунов був солістом Ласкавого мая, потім вирішив розпочати сольну кар’єру. Тривалий час він судився з продюсером Андрієм Разіним за права на пісні колективу та виграв суд у червні 2022 року.

Фото: Юрій Шатунов