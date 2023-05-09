Барбара Стрейзанд пожертвовала $240 тыс. на медицину Украины

Американская певица Барбара Стрейзанд пожертвовала $240 тыс. на медицинскую помощь Украине. Об этом заявили представители платформы United24.

Известно, что чек с крупной суммой передали на саммите на фоне годовщины United24. Представители платформы поблагодарили за вклад в победу и отметили, что звезда поддерживает Украину еще с августа 2022 года.

Тогда Барбара стала послом организации в направлении Медицинская помощь. Артистка отметила, что война касается и ее семьи, ведь дедушка и бабушка Стрейзанд переехали в США из Украины. Певица чувствует силную связь с нашим народом.

Звезда сейчас привлекает людей к программе 24 000 Friends of Ukraine, где пользователи оплачивают $24 в месяц за подписку, а средства идут на медицинскую помощь. И полученный чек – этому доказательство.

Голливудская актриса Кэтрин Винник приехала в Киев на годовщину United24, являясь амбассадором программы. Артистка встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировала серьезные изменения в жизни. Что-то изменилось для Кэтрин за неделю пребывания в Киеве. Актриса также активно помогает Украине еще с самого начала полномасштабного вторжения.