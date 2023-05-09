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Барбара Стрейзанд пожертвувала $240 тис. на медицину України

9 Травня 2023, 10:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
United24

Американська співачка Барбара Стрейзанд пожертвувала $240 тис. на медичну допомогу Україні. Про це заявили представники платформи United24.

Відомо, що чек із великою сумою передали на саміті на тлі річниці United24. Представники платформи подякували за внесок у перемогу й зазначили, що зірка підтримує Україну ще з серпня 2022 року.

Тоді Барбара стала амбасадором організації в напрямку Медична допомога. Артистка зауважила, що війна стосується і її сім’ї, адже дідусь і бабуся Стрейзанд переїхали до США з України. Співачка відчуває сильний зв’язок із нашим народом.

Зірка зараз залучає людей до програми 24 000 Friends of Ukraine, де користувачі оплачують $24 на місяць за підписку, а кошти йдуть на медичну допомогу. І отриманий чек цьому доказ.

Голлівудська акторка Кетрін Винник приїхала до Києва на річницю United24 як амбасадор програми. Артистка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та анонсувала серйозні зміни в житті. Щось змінилося для Кетрін за тиждень перебування в Києві. Акторка також активно допомагає Україні ще від самого початку повномасштабного вторгнення.

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Війна в Україні
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