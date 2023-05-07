Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала гостем для президента Украины Владимира Зеленского и партнеров Unitet24. Звезда также заинтриговала фанатов, заявив об изменениях в жизни.

Об этом Винник заявила в Instagram, опубликовав совместный снимок с лидером Украины.

— Для меня как гордого украинца большая честь быть гостем президента Зеленского и наших партнеров из United24. Эта неделя в Украине изменила мою жизнь. Оставайтесь с нами…, — заявила Кэтрин.

Напомним, что Кэтрин Винник приехала 4 мая в Киев вместе с актрисой Иванной Сахно. Звезды уже успели прогуляться по столице и сфотографироваться на фоне сгоревшей техники армии РФ, которую выставили на Софийской площади.

Кэтрин и Иванна приехали в Украину на фоне годовщины платформы United24. Актриса является амбассадоркой платформы с марта и продвигает тему восстановления страны в массы.

Звезда активно поддерживает Украину — Винник обратилась к украинцам на годовщину вторжения. Актриса заявила о своей солидарности, и гордится своими украинскими корнями. Поддержка нашей стране от Кэтрин будет и дальше продолжаться.