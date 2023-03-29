Главный путешественник по диким местам на телевидении Беар Гриллс стал амбассадором United24. Это первый британский представитель платформы для сбора средств в поддержку Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, опубликовав совместное с путешественником фото. На снимке глава государства жмет руку Беару руку и улыбается.

— Беар Гриллс поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны. Его образовательная компания BecomingX вместе с Amazon и Accenture разрабатывает учебную платформу BecomingX Ukraine для украинцев, — заявил президент.

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Зеленский отметил, что поддержка платформы United24 такими людьми как Гриллс очень важна, даже спустя год противостояние российскому вторжению. Все эти известные люди будут активно распространять правду о войне в Украине во всем мире, подталкивая цивилизованный мир к объединению и помощи Украине.

Напомним, что Беар Гриллс уже посещал Украину в конце осени 2022-го. Он занимался съемкой документального фильма, а также встретился с Зеленским, которого угостил шоколадкой. Правда, охрана главы Украины отобрала у него угощение из-за риска отравления — британец отнесся к этому с пониманием.