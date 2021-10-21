Американская актриса Пэрис Хилтон призналась, что неоднократно подвергалась насилию в специальных центрах перевоспитания трудных подростков в США.
Из-за плохого поведения родители четыре раза отправляли дочь в подобные учреждения. По словам Пэрис, это был самый болезненный опыт в ее жизни.
— Меня душили, давали пощечины, не давали мне спать. Меня обзывали и заставляли принимать лекарства без диагноза. В одном центре в Юте меня закрыли в одиночной камере в комнате, где стены были покрыты царапинами и пятнами крови, — рассказала Хилтон.
Пэрис заявила, что сотрудники мужского пола наблюдали за тем, как она принимает душ.
Хилтон не могла пожаловаться, поскольку не было связей с внешним миром. В такие учреждения попадают подростки с алкогольной и наркотической зависимостью, которым, по словам сотрудников центра, нельзя верить.
В связи с этим звезда призвала власти США принять базовый федеральный “билль о правах” для подростков в таких центрах.
— Каждый ребенок, который находится в подобном учреждении, должен иметь право на безопасную, гуманную среду, свободную от угроз и практики одиночного заключения, — отметила актриса.
Недавно Пэрис Хилтон опровергла слухи о беременности. Однако она надеется стать мамой в 2022 году.
Ранее актриса заморозила свои яйцеклетки, а процедура экстракорпорального оплодотворения ей позволит выбрать пол ребенка. Звезда призналась, что хочет близнецов — мальчика и девочку.
Сейчас Пэрис готовится к свадьбе с предпринимателем Картером Реумом, которая состоится в штате Калифорния уже 11 ноября. Также она снимает реалити-шоу, в котором покажет всю подготовку к церемонии.
Фото: Пэрис Хилтон
Источник: Good Morning America