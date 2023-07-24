Певец Сергей Бабкин рассказал, как сейчас живет его семья в Германии. Многодетный отец в начале полномасштабной войны увез свою супругу Снежану и их троих детей за границу.

Сам Сергей гастролирует и выступает на благотворительных концертах, паралельно с этим он приезжает в Украину и в Германию к семье, которая живет в пригороде Мюнхена. Как рассказал музыкант, там их приютил немец.

— Помогает город, в котором мы живем, точнее немец. Он нас приютил у себя. Маленький домик у него на участке, он живет рядом с нами. Он очень крутой, уже 15 лет занимается беженцами и их проблемами. Он в теме абсолютно, — поделился Бабкин.

В феврале 2023 года Бабкины впервые с начала полномасштабной войны приехали к себе домой в Харьков. Тогда Снежана обнародовала в своем Instagram трогательное видео, в котором можно увидеть, какие эмоции переживает пара.