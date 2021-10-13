14 октября украинцы будут праздновать День казачества и День защитника и защитниц Украины. Телеканал ICTV предлагает провести праздничный день вместе за просмотром культовых лент об отважных героях. В программе – настоящие фильмы-события украинского кинематографа, признанные как за рубежом, так и на родине. Ленты, которыми украинцы могут гордиться – Наши котики и Атлантида. Дополнит подборку премьера собственного производства канала Брюс и классика мирового кино, криминальный боевик Джон Уик.

Наши котики

Время: 09.05 14 октября

Это украинская неполиткорректная патриотическая комедия режиссера Владимира Тихого, ставшая рекордной в украинском кинопрокате. В прошлом году ленту о войне в Донбассе показали в 219 кинотеатрах Украины, что для украинского фильма стало самым высоким показателем просмотров. Главные герои – инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов, которые идут добровольцами на войну. На позициях к четверке присоединяется журналистка, которая выполняет секретное задание. Ни один из бойцов не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования и почти не ориентируется на местности. Впрочем, именно эти герои становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.

Джон Уик

Время: 11.35 14 октября

В праздничный день ICTV покажет сразу три части криминального боевика про наемного убийцу, которому нет равных. Зрелищная франшиза входит почти во все списки фильмов, которые стоит просмотреть при жизни. И не зря, ведь Киану Ривз сыграл здесь лучшую роль со времен Матрицы. Его герой – профессиональный киллер, который давно хочет уйти в отставку. Однако в уголовном мире это сделать практически невозможно. Джону дают сверхсложное последнее задание в надежде, что он с ним никогда не справиться. Но действительно ли хладнокровный и способен на все ради достижения цели герой не сможет выпутаться из непростой ситуации?

Брюс

Время: 19:10 14 октября

14 октября в эфире выйдет премьера остросюжетного боевика Брюс. Это сериал собственного производства телеканала в духе голливудского экшена со стрельбой, бандитскими разборками и историей поисков похищенных детей.

Судьбы простого таксиста и миллионера, людей из разных миров, объединятся, когда однажды их детей похитят неизвестные. Ради спасения своих сыновей герои пройдут серьезные испытания, а с ними – получат собственные уроки судьбы.

Атлантида

Время: 22.55 14 октября

Впервые на украинском телевидении выйдет украинский фильм, победивший на Венецианском кинофестивале. Лента стала номинантом на престижные премии Оскар и Золотой глобус за лучший фильм на иностранном языке от Украины. События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращено в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.