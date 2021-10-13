14 жовтня українці святкуватимуть День козацтва і День захисника та захисниць України. Телеканал ICTV пропонує провести святковий день разом за переглядом культових стрічок про відважних героїв. У програмі – справжні фільми-події українського кінематографу, визнані як за кордоном, так і на батьківщині. Стрічки, якими українці можуть пишатися, – Наші котики та Атлантида. Доповнить добірку прем’єра власного виробництва каналу Брюс і класика світового кіно, кримінальний бойовик Джон Уік.

Наші котики

Час: 09.05

Це українська неполіткоректна патріотична комедія режисера Володимира Тихого, що стала рекордною в українському кінопрокаті. Торік стрічку про про війну на Донбасі показали у 219 кінотеатрах України, що для українського фільму стало найвищим показником переглядів. Головні герої – інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів, які йдуть добровольцями на війну. На позиціях до четвірки приєднується журналістка, що виконує секретне завдання. Жоден з бійців не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування й майже не орієнтується на місцевості. Втім, саме ці герої стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

Джон Уік

Час: 11.35

У святковий день ICTV покаже одразу три частини кримінального бойовика про найманого вбивцю, якому немає рівних. Видовищна франшиза входить майже до всіх переліків фільмів, які варто проглянути за життя. І не дарма, адже Кіану Рівз зіграв тут найкращу роль з часів Матриці. Його герой – професійний кілер, який давно хоче піти у відставку. Проте в кримінальному світі це зробити практично неможливо. Джону дають надскладне останнє завдання в надії, що він з ним ніколи несправиться. Та чи справді холоднокровний і здатний на все заради досягнення мети герой не зможе виплутатися з цієї непростої ситуації?

Брюс

Час: 19.10

14 жовтня в ефірі вийде прем’єра гостросюжетного бойовика Брюс. Це серіал власного виробництва телеканалу у дусі голлівудського екшену зі стріляниною, бандитськими розбірками та історією пошуків викрадених дітей.

Долі простого таксиста і мільйонера, людей із різних світів, об’єднаються, коли одного дня їхніх дітей викрадуть невідомі. Заради порятунку своїх синів герої пройдуть серйозні випробування, а з ними – отримають власні уроки долі.

Атлантида

Час: 22.55

Вперше на українському телебаченні вийде український фільм, що переміг на Венеційському кінофестивалі. Стрічка стала номінантом на престижні премії Оскар та Золотий глобус за найкращий фільм іноземною мовою від України. Події фільму розгортаються в 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернуто до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Однак на тлі спустошення народжується нова любов.