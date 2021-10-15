14 октября в Украине отмечается сразу два праздника — Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины. Так, 14-17 октября будут выходными. Отличная возможность прогуляться с семьей, или найти интересное развлечение для себя и своей второй половинки. Например, сходить в кино.

Факты ICTV расскажут, что посмотреть в кино на выходных.

Что-то не так с Роном (мультфильм, комедия)

Отличный детский мультфильм для всей семьи. Сюжет расскажет о маленьком мальчике по имени Рон, который обзавелся новым другом-роботом. Однако с приятелем подростка начинают происходить странности, и он попытается во всем этом разобраться.

Над картиной работала молодая анимационная компания Locksmith Animation, основанная в 2014 году. Критики по достоинству оценили работу — на сайте Rotten Tomatoes красуется оценка 84/100.

Веном 2: Карнаж (боевик, научная фантастика)

Над созданием фильма начали работать еще в 2019 году, премьеру несколько раз переносили из-за пандемии. Картина расскажет о противостоянии Эдди Брока и симбиота Венома с новым злодеем — Карнажем, который после появления на Земле начал дружить с убийцей ради хаоса.

Веном 2: Карнаж — типичный супергеройский фильм от Marvel. Картина понравится фанатам оригинальных комиксов. Всего за четыре дня киноленте удалось собрать больше $90 млн в прокате, что говорит о качестве работы.

007: Не время умирать (боевик, приключения)

Мировая премьера новой части бондианы состоялась в Лондоне 29 сентября. Это пятый и последний фильм об агенте 007 с участием Крейга в главной роли.

По сюжету киноленты, агент 007 уволился с Ми-6 и отдыхает на Ямайке. Однако долго отвыкать от суеты не придется — теперь спецагенту нужно спасти ученого, который внезапно исчез.

007: Не время умирать — типичное продолжение серии шпионских фильмов. За первый уикенд картина собрала $56 млн вместо ожидаемых $60 млн, но критики хорошо оценили работу — 84/100 на Rotten Tomatoes.

Дюна (приключения, научная фантастика)

Этот фильм точно стоит вашего внимания. За 2,5 часа картина расскажет начало истории о преемнике дома Атрейдесов, который отправляется на опасную планету ради ценного ресурса.

Это третья киноадаптация книги Фрэнка Герберта. Предыдущие картины с треском провалились в прокатах. Этот фильм понравился как критикам, так и зрителям — проект уже собрал более $120 млн кассовых сборов.

Титан (ужасы, триллер)

Эпатажный хоррор, который получил признание во время премьеры на Каннском кинофестивале. Главная героиня картины — стриптизерша, которая испытывает сексуальное влечение к автомобилям. Тяжелое детство героини сделало ее жестокой, и временами она теряет контроль над собой.

Картина получила положительные отзывы от рецензентов — на сайте Rotten Tomatoes красуется оценка в 87/100 от критиков.