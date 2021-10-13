Уже 14 октября на телеканале ICTV состоится премьера остросюжетного боевика Брюс с Дмитрием Малковым в главной роли.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Дмитрий рассказал об особенностях сериала, съемках и личной жизни.

— Дима, у сериала — многообещающее название. Признайтесь, ровнялись на голливудское кино?

— То количество погонь, которое мы отсняли в Брюсе, предполагает мини-Форсаж по-украински, это точно (улыбается). Но это оригинальная история, написанная украинскими сценаристами. С голливудским кино у нас разве что уровень реализации схож.

Мы использовали крутую технику, максимально наполнили сцены боевыми постановками, чтобы снять настоящий насыщенный боевик. Почти в каждой рабочей смене у нас были трюки, погони на мотоциклах и автомобилях и другие сложные постановки.

— Сложно было сниматься в таком режиме?

— Безусловно! Но у меня и до съемок была хорошая подготовка – я умел драться, владеть оружием, водить мотоцикл, авто, знал восточные боевые искусства. Еще у нас была подготовка с каскадерами. Главное было — выдержать ежедневно по 12 часов работы в усиленном режиме. Ведь времени для съемок было немного.

— У вас большой режиссерский опыт, и Брюс – ваша первая главная роль в кино. Для дебюта тщательно выбирали роль?

— Не скажу, что прямо выбирал роль. Я, как и все актеры, проходил кастинг. Раньше у меня уже были небольшие роли в сериалах, а в Брюсе сыграл главную партию. Оказаться в центре истории — волнительно и приятно, особенно когда еще и такой жанр пацанский. И еще в такой крутой подаче.

— Чем же сериал будет особенным?

— Если говорить о Брюсе как о телевизионном продукте, то у него будет не свойственное нашим телевизионным продуктам качество. Это качественное кино. То есть конкретно в телевизоре выходит кинопрокатный фильм. Как по мне, это кинопрокатная история.

— Может случиться, что сериал выйдет на большие экраны?

— Я желаю нашей истории выйти на широкий экран, потому что она снята для него. Она выглядит добротно, она вкусная, она зрелищная. То, что и должно быть в кино.

Мы в кино зачем ходим? Впечатляться. На большом экране максимально все увидеть, рассмотреть, погрузиться в эту историю. И со всеми вместе, в одной лодочке попасть в крутой мир.

— Вы сами будете смотреть Брюс?

— Конечно! И всей семьей. Я не из тех актеров, которые из-за принципов или суеверий не смотрят свои работы. Или не пересматривают отснятые сцены на плейбеке на площадке. Я хочу взять фидбэк для себя. Смотрю на себя не ради самолюбования. Смотрю на то, чтобы увидеть героя, то, как я действую.

— Жена-актриса не помогала во время съемок?

— Она меня поддерживала и вдохновляла. По факту, она и есть мой стимул творить и двигаться дальше по жизни. Это и есть ее главная помощь и поддержка. За что я ее очень люблю и ценю.

Мы с ней не влезаем в работу друг друга, хотя и работаем на одном поле. Часто говорят, что совместное дело становится поводом для конфликтов, но нас только сплачивает.

— И вы никогда не ссоритесь?

— Невозможно избежать конфликтов. Главное, уметь из них выходить. У нас были сложные периоды в отношениях, но мы все прошли.

— Как вы решаете конфликты?

— Включаем осознанность. Включаем понимание, что мы любим друг друга, что мы не чужие люди. И что не можем со своими принципами и конфликтами идти дальше. Так мы можем друг друга ранить.

— Кто чаще делает первый шаг после ссор?

— По-разному. В зависимости, кто накосячил (улыбается). Кто может признать это, кто в момент ссоры ближе к осознанности. Но, бывает, тот, кто не виноват, может все равно пойти первым, помочь второму, решить вопрос. Потому что признать вину сложнее. Но, как бы там ни было, мы всегда решаем конфликты. Никогда такого не было, чтобы мы не мирились.

— Примириться помогает разговор или и подарками приходилось заглаживать вину?

— Прежде всего это коннект. Когда мы просим друг у друга прощения, признаем свою неправоту, объясняем друг другу, почему так произошло. Вообще, диалог – залог успеха супружеских пар. Нужно разговаривать. Почему? Потому что люди понимают, чего они хотят вместе. Молчание непонятно.

Конечно, у нас есть у всех экстрасенсорные способности, но их надо: а) развивать, б) все равно надо доуточнять (смеется). Чтобы не додумывать лишнего, нужно просто сказать: Малая, ты подумала не то.

— Вы говорите, что переживали непростые периоды? Какие?

— Да, был такой период, когда мы были на грани развода. Но, опять же, мы совместно, осознанно решили эту проблему. Мы просто понимали, что, если разойдемся, что дальше? Ничего. У нас был сложный период, когда мы многое потеряли, а разведясь, мы потеряли б еще и друг друга.

А это самое главное. Иногда нужно буквально “остаться голым”, чтобы понять — то, что у тебя есть – это самое главное. Не в материальном дело, не в успехе даже, а в том, что рядом со мной моя женщина. Мы были одни, у нас не было ничего. Но мы вместе, наши дети и родители все живы и здоровы. И, в принципе, это самое главное.