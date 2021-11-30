Компания Apple решила подвести музыкальные итоги 2021 года. Корпорация составила рейтинг Apple Music Awards 2021 из самых популярных музыкантов и песен уходящего года — звание Артист года получил The Weeknd.

Американская певица и актриса Оливия Родриго выигрывает в номинациях Прорыв года и Альбом года. Также ее трек drivers license получает звание Песня года.

Другая американская певица H.E.R. победила в номинации Лучший автор песен.

Apple также выбрала лучших музыкальных исполнителей по странам:

Артист года в России — Скриптонит

Артист года в Африке — Wizkid

Артист года во Франции — Aya Nakamura

Артист года в Германии — RIN

Артист года в Японии — OFFICIAL HIGE DANDISM

Самой популярной песней в мире стала BTS — Dynamite.

На удивление, легендарный трек Blinding Lights от The Weeknd оказался лишь на пятом месте.

Спортсмены со всего мира полюбили слушать трек Joel Corry — Head & Heart (feat. MNEK) [Tiësto Remix] во время тренировок.

Также чаще всего в приложении Shazam искали Masked Wolf — Astronaut In The Ocean.

Данные для составления чарта использовались только в пределах музыкального сервиса компании — Apple Music. Речь идет о количестве прослушиваний песен, а также треки, которые чаще всего искали с помощью сервиса для распознавания музыки — Shazam. Еще в 2018 году Apple приобрела этот сервис, и полностью убрала оттуда рекламу.

Напомним, что The Weeknd отметился не только в чартах Apple. Его песня Blinding Lights официально заняла первое место в чарте синглов Billboard за все время. Его трек смог продержаться в списке лучших песен 90 недель подряд.