Компанія Apple вирішила підбити музичні підсумки 2021 року. Корпорація склала рейтинг Apple Music Awards 2021 з найпопулярніших музикантів і пісень року, що минає — звання Артист року отримав The Weeknd.

Американська співачка та актриса Олівія Родріґо виграє у номінаціях Прорив року та Альбом року. Також її трек drivers license отримує звання Пісня року.

Інша американська співачка H.E.R. перемогла у номінації Найкращий автор пісень.

Apple також обрала найкращих музичних виконавців за країнами:

Артист року в Росії – Скриптоніт.

Артист року в Африці – Wizkid

Артист року у Франції – Aya Nakamura

Артист року в Німеччині – RIN

Артист року в Японії – OFFICIAL HIGE DANDISM

Найпопулярнішою піснею у світі стала BTS – Dynamite.

Напрочуд, легендарний трек Blinding Lights від The Weeknd опинився лише на п’ятому місці.

Спортсмени з усього світу полюбили слухати трек Joel Corry Head & Heart (feat. MNEK) [Tiësto Remix] під час тренувань.

Також найчастіше у додатку Shazam шукали Masked Wolf – Astronaut In The Ocean.

Дані для складання чарту використовувалися лише в межах музичного сервісу компанії Apple Music. Йдеться про кількість прослуховувань пісень, а також треки, які найчастіше шукали за допомогою сервісу для розпізнавання музики – Shazam. Ще у 2018 році Apple придбала цей сервіс і повністю прибрала звідти рекламу.

Нагадаємо, що The Weeknd відзначився не лише у чартах Apple. Його пісня Blinding Lights офіційно посіла перше місце у чарті синглів Billboard за весь час. Його трек зміг протриматися у списку найкращих пісень 90 тижнів поспіль.