Популярный блогер и психолог Спартак Суббота попал в скандал. Его обвиняют в обмане касательно своей биографии, в том числе и о своем образовании и связи с ОПЗЖ.

Так, об этом заявил психотерапевт Илья Полуденный, который провел целое расследование касательно персоны Спартака. Подробно свое расследование он разложил в 5 видео на своем YouTube-канале.

Первое, что оказалось неправдой — это имя Спартака. Блогер заявлял, что его так называют с рождения, но люди, которые учились с ним, заявили, что его настоящее имя — Александр.

Настоящее имя помогло раскрыть данные об образовании Субботы — в 2009 году он числился абитуриентом в Национальный педагогический университет имени Драгоманова на специальность “психология”. Он там учился до 2013 года.

Впрочем, сам Спартак заявлял, что учился в медуниверситете Богомольца. В медиа его представляли как психиатра или медицинского психолога, но для этого нужно было обучиться на две различные специальности — на одного только психиатра нужно учиться 6 лет.

Полуденный заявил, что в университете Богомольца Субботы нет в списке абитуриентов, а студенты, которые учились в то время в заведении, не подтвердили его присутствие на обучении.

Даже заграничное обучение вызывает вопросы у автора расследования — Спартак заявлял, что учился во Франции. Однако, такие документы нужно нотифицировать, чего не было.

Более 5 лет Суббота позиционировал себя как кандидат наук, но он им стал только в апреле 2022 года. Научную работу он публиковал в украинском издании, которое выдавало себя за международное.

Спартак Суббота называет себя когнитивно-поведенческим и схема-терапевтом, но он не аккредитирован.

Помимо вранья об имени и образовании, блогера обвиняют в сотрудничестве с ОПЗЖ. Еще в 2022 году он заявил, что “полный идиот в политике”, но в 2019 году Спартах выступал на конференциях, связанных с политикой, и до 2022 года работал в Институте когнитивного моделирования, который связывают с пророссийской партией.

На все эти обвинения и расследования уже отреагировал сам Спартак. Он заявил, что это очередной хейт, и ответил на все вопросы касательно расследования. Суббота также добавил, что критическое мышление побеждает.