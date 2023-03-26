Певица-предательница Ани Лорак обвинила Украину в необходимости переезжать в Россию. Артистка также рассказала о своем молчании касательно войны, назвав ее конфликтом между странами.

Своими мыслями Лорак поделилась в Instagram.

— Как вы знаете, я — украинская певица, и я горжусь своим наследием и культурой. Я делилась своим творчеством в Украине на протяжении долгих лет, в том числе представляла свою страну на Евровидении и заняла второе место? — вспомнила певица о своих достижениях во время жизни в независимой стране.

Дальше Лорак назвала войну, которая длится уже 9 лет конфликтом, и в 2014 году ее якобы хотели использовать украинские политические деятели.

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— Столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта: Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране, — добавила артистка.

Предательница заявила, что власть собственной страны прижала ее к стенке — именно это и подтолкнуло ее к переезду в Россию.

— Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце, — попыталась оправдаться Лорак.

Она добавила, что молчанием касательно кровопролитной войны в ее стране она не хотели никого обидеть, да ти такое решение могут трактовать по-разному.

Лорак добавила, что не поддерживает конфликты, и не оказывала военной помощи. Ее активность несет гуманитарный характер.

— Я музыкант, а не политик. Моя цель — делиться свей музыкой с аудиторией по всему миру, — оправдывает себя артистка.

В конце зимы Лорак разозлила украинцев строками новой песни. Предательница заявила, что все пройдет, прямо намекая на войну Украины и России, из-за которой погибло очень много людей.