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Ані Лорак знову назвала війну “конфліктом” і звинуватила Україну в переїзді до Росії

26 Березня 2023, 16:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Лорак

Співачка-зрадниця Ані Лорак звинуватила Україну в необхідності переїхати до Росії. Артистка також розповіла про своє мовчання щодо війни, назвавши її конфліктом між країнами.

Своїми думками Лорак поділилася в Instagram.

– Як ви знаєте, я – українська співачка і пишаюся своєю спадщиною і культурою. Я ділилася своєю творчістю в Україні протягом довгих років, зокрема представляла свою країну на Євробаченні і посіла друге місце, – згадала співачка про свої досягнення під час життя в Україні.

Далі Лорак назвала війну, яка триває вже 9 років, конфліктом, а також заявила, що 2014 року її нібито хотіли використати українські політичні діячі.

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– Зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає тільки моє найближче оточення. Мені дали тільки два варіанти: або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні, – додала артистка.

Зрадниця заявила, що влада України притиснула її до стінки – саме це й підштовхнуло її до переїзду в Росію.

– Незважаючи ні на що, Україна завжди в моєму серці, – спробувала виправдатися Лорак.

Вона додала, що мовчанням щодо кровопролитної війни в її країні вона не хотіла нікого образити, але й таке рішення можуть трактувати по-різному.

Лорак додала, що не підтримує конфлікти і не надавала жодної військової допомоги. Її активність має гуманітарний характер.

– Я музикант, а не політик. Моя мета – ділитися своєю музикою з аудиторією по всьому світу, – виправдовує себе артистка.

Наприкінці зими Лорак розлютила українців рядками нової пісні. Зрадниця заявила, що все мине, прямо натякаючи на війну України та Росії, через яку загинуло дуже багато людей.

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Теги
Ані Лорак Війна в Україні
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