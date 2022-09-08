Известный поп-музыкант Рики Мартин подал на своего племянника в суд. Звезда считает, что его родственник намеренно хотел уничтожить репутацию певца, а также оставить без работы, злоупотребляя законами.

Летом Рики обвинил в сексуальном насилии его племянник Деннис Ядиэль Санчес. Парень также заявил, что имеет проблемы с психикой из-за этого. Тогда по этому громкому делу звезде грозило оказаться за решеткой на 50 лет.

После этого Мартина оправдали, и теперь музыкант хочет компенсацию за попытки испортить его репутацию. Артист подал иск на своего племянника, и требует через суд $20 млн.

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— Эти безрассудные действия были мотивированы желанием подвергнуть Мартина ненависти и пренебрежению со стороны его фанатов, поставить под угрозу его деловые возможности и разрушить его репутацию, — говорится в новом иске.

Судя по заявлениям, скандал действительно повлиял на бизнес музыканта. Актер добавил, что оценивает ущерб на $10 млн. Пострадала и его репутация, которая была безупречной благодаря творчеству и альтруизму на протяжении 40 лет.

Известно, что дело будет развиваться в начале октября.

Сам Рики Мартин уже имеет свою счастливую семью — с 2017 года он в отношениях с художником Джваном Йосефом. У них четверо детей от суррогатных матерей.