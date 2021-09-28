Американскую актрису Анджелину Джоли застали на свидании с канадским музыкантом The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфае).

Пара вместе ужинала в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. По данным папарацци, они находились в заведении около двух часов.

В ресторан Джоли и The Weeknd приехали отдельно. Но после ужина они вместе сели в автомобиль музыканта и, скорее всего, отправились в его особняк.

Стоит заметить, что слухи о романе Анджелины Джоли и The Weeknd возникли уже давно. В последнее время все чаще артистов можно заметить вместе.

30 июня пару видели в этом же ресторане, а 10 июля Джоли и The Weeknd вместе сходили на концерт в Лос-Анджелесе.

Знаменитости пока не комментируют слухи о романе, но и не спешат их опровергать.

Некоторые утверждают, что вероятно, Джоли и The Weeknd обсуждали только деловые вопросы, ведь певец уже давно планирует сняться в фильме.

Между Анджелиной Джоли и The Weeknd — 15 лет разницы, оба они одиноки. Ранее Эйбел встречался с американской моделью Белой Хадид, с которой разошелся в 2019 году.

А вот Анджелина Джоли не видели в компании других мужчин после развода с актером Брэдом Питтом. Пара разорвала отношения в 2016 году. У них есть шестеро детей, трое из которых приемные.