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Чтоб ты сдох! Верка Сердючка заставила аплодировать зал после кричалки о Путине

7 сентября 2023, 12:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Верка Сердючка в Майами

Верка Сердючка, под псевдонимом которой выступает Андрей Данилко, со сцены в Майами пожелала кровавому диктатору Владимиру Путину смерти. Сейчас она ездит с командой по США с благотворительным туром Украина победит.

На концертах Сердючки множество украинской символики и атмосфера патриотизма. В частности, звучит гимн Украины и песня Dancing Russia Goodbye, которую граждане страны-агрессора так не любят.

Не жалеет слов Сердючка и в адрес Путина, а потому отправляет ему со сцены “пожелания”. В начале концерта она пожелала зрителям отличного вечера, отметив, что шоу-программа будет носить лирически-романтическое название — Путин, чтоб ты сдох.

Кроме того, во время исполнения Dancing Russia Goodbye на большом экране была надпись: F*ck the war. Впоследствии она сменилась на фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Концерт Сердючки в Маямі

Стоит отметить, что слова Сердючки Путин, чтоб ты сдох регулярно звучат на ее концертах.

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