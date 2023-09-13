Самолет с Андреем Данилко на борту совершил экстренную посадку в США. Сейчас артист, выступающий в образе Верки Сердючки, находится со своей командой в туре по Америке.

В Instagram Сердючки сообщили, что один из концертов оказался под угрозой, поскольку во время перелета из Чикаго самолет с Андреем Данилко и его командой совершил вынужденную посадку в Коннектикуте.

— Сперва самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта, а потом началась гроза, и его развернули. Гром, молнии, ветер, часы ожидания на гейте и, в конце концов, перенос рейса на утро, — говорится в соцсети звезды.

Само выступление было запланировано в Нью-Йорке, до которого из Коннектикута три часа езды на машине, однако багаж с костюмами оказался в “заложниках” у работников аэропорта, которым запрещено выдавать чемоданы во время грозы.

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По итогу, за 40 минут до концерта погода успокоилась. Все закончилось хорошо, Сердючку доставили на такси, и она провела концерт для своих поклонников.

Фото: Верка Сердючка