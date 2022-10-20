Ведущий Андрей Бедняков во второй раз стал папой. Жена шоумена, актриса Анастасия Короткая, родила мальчика.

Радостной новостью Андрей поделился в своем Instagram, обнародовав фото ножки малыша.

— Добро пожаловать, казак! Такая уж у меня традиция. Пропускать появление детей.️ Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына, лучшая мама, — написал Андрей под снимком.

Подписчики в комментариях кинулись поздравлять родителей, желая малышу здоровья. Отметились и многие звезды шоу-бизнеса, среди которых Настя Каменских, Леся Никитюк, Александр Гудков, Екатерина Варнава и другие.

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Как это прекрасно!

Поздравляю! Здоровья малышу и маме!

Пусть казак растет здоровым и послушным на радость счастливым родителям.

Андрей, поздравляю. Пусть сынок растет здоровым и счастливым, в мире и любви!

Поздравляем! Пусть растет здоровым в свободном и независимом государстве под лучшим мирным небом Украины! — Пишут в комментариях Андрея.

О том, что Андрей Бедняков во второй раз станет папой, стало известно в начале сентября. Тогда супруга ведущего обнародовала фото, на котором предстала с округлившимся животиком.

Отметим, у супругов уже есть дочь Ксения, которая родилась 20 сентября 2015 года.