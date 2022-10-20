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Добро пожаловать, козак! Андрей Бедняков во второй раз стал папой

20 октября 2022, 10:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Добро пожаловать, козак! Андрей Бедняков во второй раз стал папой

Ведущий Андрей Бедняков во второй раз стал папой. Жена шоумена, актриса Анастасия Короткая, родила мальчика.

Радостной новостью Андрей поделился в своем Instagram, обнародовав фото ножки малыша.

— Добро пожаловать, казак! Такая уж у меня традиция. Пропускать появление детей.️ Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына, лучшая мама, — написал Андрей под снимком.

Подписчики в комментариях кинулись поздравлять родителей, желая малышу здоровья. Отметились и многие звезды шоу-бизнеса, среди которых Настя Каменских, Леся Никитюк, Александр Гудков, Екатерина Варнава и другие.

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  • Как это прекрасно!
  • Поздравляю! Здоровья малышу и маме!
  • Пусть казак растет здоровым и послушным на радость счастливым родителям.
  • Андрей, поздравляю. Пусть сынок растет здоровым и счастливым, в мире и любви!
  • Поздравляем! Пусть растет здоровым в свободном и независимом государстве под лучшим мирным небом Украины! — Пишут в комментариях Андрея.

О том, что Андрей Бедняков во второй раз станет папой, стало известно в начале сентября. Тогда супруга ведущего обнародовала фото, на котором предстала с округлившимся животиком.

Отметим, у супругов уже есть дочь Ксения, которая родилась 20 сентября 2015 года.

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