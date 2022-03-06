Британская рок-группа Deep Purple, которая всегда были настроены аполитично, поддержала Украину. Один из музыкантов надеется, что война обернется крахом Путина, другой вернул Медведеву автограф.

Так, бас-гитарист коллектива Роджер Гловер, осудил действия Путина.

— Мы были аполитичны, но сейчас настали другие дни. Мы осуждаем военных Путина за зверства над невинными мужчинами, женщинами и детьми в Украине. Мы также приносим свои извинения нашими российским и украинским фанатами за то, что концерты были отменены, — заявил Гловер.

Клавишник Дон Эйри также не стал стоять в стороне, и высказал свои мысли по поводу агрессии России.

— Смотря новости о том, что российские ракеты только что разрушили Оперный театр на площади Свободы в Харькове, где почти ровно 20 лет назад играли DP, я только что написал Дмитрию Медведеву. Я заявил, что возвращаю автограф, который он дал мне на ужине для Deep Purple в марте 2011 года, в знак протеста против его различных заявлений о вторжении в Украину, — заявил Дон.

Вокалист Иэн Гиллан также настроен против диктатуры путина и войны в Украине.

— Даже если мы не увидим наших друзей и России, это ничто по сравнению с тем, что мы можем никогда не увидеть наших украинских друзей,, которых убивают, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера. Я хотел бы увидеть миллионы русских на улицах, которые будут против вторжения в Украину. Я мечтаю, что очень скоро Россия сможет отказаться от агрессии, и вернуть мир, — добавил Гиллан.

Барабанщик Иэн Пэйс не пожалел крепких слов.

— То, что происходит в Украине, более чем огорчительно. Вторжение путинской армии в Украину, я надеюсь, приведет к его окончательному краху, — заявил Пэйс.

Гитарист Deep Purple Стим Морс призвал Россию отказаться от войны со страной, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.