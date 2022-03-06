Британская рок-группа Deep Purple, которая всегда были настроены аполитично, поддержала Украину. Один из музыкантов надеется, что война обернется крахом Путина, другой вернул Медведеву автограф.
Так, бас-гитарист коллектива Роджер Гловер, осудил действия Путина.
— Мы были аполитичны, но сейчас настали другие дни. Мы осуждаем военных Путина за зверства над невинными мужчинами, женщинами и детьми в Украине. Мы также приносим свои извинения нашими российским и украинским фанатами за то, что концерты были отменены, — заявил Гловер.
Клавишник Дон Эйри также не стал стоять в стороне, и высказал свои мысли по поводу агрессии России.
— Смотря новости о том, что российские ракеты только что разрушили Оперный театр на площади Свободы в Харькове, где почти ровно 20 лет назад играли DP, я только что написал Дмитрию Медведеву. Я заявил, что возвращаю автограф, который он дал мне на ужине для Deep Purple в марте 2011 года, в знак протеста против его различных заявлений о вторжении в Украину, — заявил Дон.
Вокалист Иэн Гиллан также настроен против диктатуры путина и войны в Украине.
— Даже если мы не увидим наших друзей и России, это ничто по сравнению с тем, что мы можем никогда не увидеть наших украинских друзей,, которых убивают, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера. Я хотел бы увидеть миллионы русских на улицах, которые будут против вторжения в Украину. Я мечтаю, что очень скоро Россия сможет отказаться от агрессии, и вернуть мир, — добавил Гиллан.
Барабанщик Иэн Пэйс не пожалел крепких слов.
— То, что происходит в Украине, более чем огорчительно. Вторжение путинской армии в Украину, я надеюсь, приведет к его окончательному краху, — заявил Пэйс.
Гитарист Deep Purple Стим Морс призвал Россию отказаться от войны со страной, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.
— Я всегда считал, что музыка должна быть аполитичной и должна пересекать все границы как универсальный язык. Нужно остановить эту атаку на страну, которая добровольно разоружила свое ядерное оружие, чтобы удовлетворить всех крупных политических игроков. Остановитесь, опустите оружие, повернитесь назад, помогите другим на обратном пути, — сказал Морс.