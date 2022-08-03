Певица Анастасия Приходько рассказала, как ее называли пацаном за фотосеты в необычной позе. Артистка заявила, что сейчас ей за это обидно, ведь после снимка Елены Зеленской позу назвали Сильная женщина.

Своими архивными снимками артистка поделилась в Facebook.

— Знаете что обидно? В 2016 и 2018 мне говорили: Настя ну ты же девочка, что это за позы, кто так сидит? Ты что пацан? А теперь эта поза называется Сильная женщина. Ну Слава Богу, — поделилась своими мыслями артистка.

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Первое фото она сделала в 2016 году для, а второй снимок датируется 2018 годом — они были сделаны для глянцев.

Пользователи сети моментально поддержали Приходько в комментариях:

Мое видение, что наши люди живут установками и стараются их навязать другим.

Всегда были и будут люди, которые найдут к чему придраться. Не нужно обращать на них внимания.

Что ни сделай, людям все не то и все не так. Мусят на языках, чтобы себя не видеть.

Блин, мы в каком веке живем! Как удобно, так и садимся, точка.

Напомним, что в сети распространяется новый флешмоб в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской и фотографа-портретистки Энни Лейбовиц. Звезды также поддержали Зеленскую, и опубликовали свои аналогичные снимки, выражая свои мысли по поводу скандала.