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Анастасія Приходько показала архівні фото, за які її називали “пацаном”

3 Серпня 2022, 19:53
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Анастасия Приходько

Співачка Анастасія Приходько розповіла, як її називали пацаном за фотосети у незвичайній позі. Артистка заявила, що зараз їй за це прикро, адже після знімку Олени Зеленської позу назвали Сильна жінка.

Своїми архівними знімками артистка поділилася у Facebook.

– Знаєте, що прикро? У 2016 та 2018 мені казали: Настя ну ж ти дівчинка, що це за пози, хто так сидить? Ти що пацан? А тепер ця поза називається Сильна жінка. Ну, Слава Богу, – поділилася своїми думками артистка.

Зараз дивляться

Перше фото вона зробила у 2016 році, а другий знімок датується 2018 роком – вони були зроблені для глянців.

Користувачі мережі моментально підтримали Приходько у коментарях:

  • Моє бачення, що наші люди живуть установками й намагаються нав’язати їх іншим.
  • Завжди були й будуть люди, які знайдуть, до чого причепитися. Не слід звертати на них уваги.
  • Що не зроби, людям все не те і все не так. Ялозять язиками, щоб себе не бачити.
  • Блін, ми в якому столітті живемо! Як зручно, так і сідаємо, крапка.

Нагадаємо, що у мережі поширюється новий флешмоб на підтримку першої леді України Олени Зеленської та фотографа-портретистки Енні Лейбовіц. Зірки також підтримали Зеленську та опублікували свої аналогічні знімки, висловлюючи свої думки з приводу скандалу.

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Анастасія Приходько Олена Зеленська
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