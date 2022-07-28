В социальной сети Facebook распространяется новый флешмоб в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской и фотографа-портретистки Энни Лейбовиц.

Украинки публикуют собственные фотографии, подписывая снимки хештегом #sitlikeagirl (с английского переводится: сиди как девушка).

— Волна сопротивления и недоразумений в обществе возникла только потому, что первая леди “решилась” бросить вызов постоянным представлениям об образе супруги президента. Но фотосессия и обложка Vogue была именно об Елене Зеленской, как личности, как субъекта в действии, а не как дополнение к своему мужу, — говорится в сообщении инициативы Марша женщин.