В социальной сети Facebook распространяется новый флешмоб в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской и фотографа-портретистки Энни Лейбовиц.
Украинки публикуют собственные фотографии, подписывая снимки хештегом #sitlikeagirl (с английского переводится: сиди как девушка).
— Волна сопротивления и недоразумений в обществе возникла только потому, что первая леди “решилась” бросить вызов постоянным представлениям об образе супруги президента. Но фотосессия и обложка Vogue была именно об Елене Зеленской, как личности, как субъекта в действии, а не как дополнение к своему мужу, — говорится в сообщении инициативы Марша женщин.
Фотографию сделала американская фотография Энни Лейбовиц. Одними из ее самых известных работ стали снимки Джона Леннона и Йоко Оно, принцессы Дианы, группы The Rolling Stones, Деми Мур и других выдающихся персон.