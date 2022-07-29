Не достаточно женственно? Зеленская ответила на критику относительно фото для Vogue

Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на критику после фотосессии для всемирно известного глянца Vogue. Речь идет о снимке, на котором Елена сидит на ступеньках в Офисе президента. Мол, поза недостаточно женственная.

— Ну, я в мирной жизни не привыкла к чрезмерному вниманию. Но здесь в Украине сейчас каждый на своем фронте. Я использую любую возможность, чтобы выйти на публику, пообщаться с как можно большим количеством людей, чтобы рассказывать информацию, правду об Украине. Поэтому здесь не может быть никаких сантиментов. Это работа и я должен ее выполнять, — отметила Зеленская.

По ее слова, она довольна снимками. Больше внимания первая леди уделила интервью для журнала.

— Мы буквально несколько часов потратили на это интервью, это было действительно важно для меня. Критика будет всегда, в любом моменте. Но я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего, — заявила супруга президента.

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Елена Зеленская на обложке Vogue

27 июля первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке Vogue. Это довольно смелый шаг для журнала, который в большей степени позиционирует себя как флагман моды.

Фотосессию проводила легендарный фотограф Энни Лейбовиц.

Фото с обложки вызвали споры в сети насчет «неженственной позы». Однако за Зеленскую заступились многие женщины. В Instagram они запустили флешмоб #sitlikeagirl, в рамках которого публикую снимки в такой же позе.