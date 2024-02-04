Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria представят Украину на Евровидении 2024 в шведском Мальме.
Факты ICTV выяснили, о чем песня Teresa & Maria, а также публикуют полный текст конкурсного трека от Украины.
О чем песня Teresa & Maria от Alyona Alyona и Jerry Heil
Своей песней Teresa & Maria в лице объединенных женщин певицы говорят о необходимости единения для добрых дел и важных побед.
— Мы искренне верим в победу правды, но в мире, полном шума, мы будем услышаны только, если будем объединенными и будем говорить слаженно, — убеждены представители Украины на Евровидении 2024.
Собственно даже дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil для музыкального конкурса является ярким примером такого объединения. Две отдельные личности, объединив усилия, смогли создать мощный трек и завоевать возможность представлять Украину на конкурсе в Мальме.
Несмотря на это, не обошлось без скандала вокруг образа матери Терезы в песне.
Teresa & Maria: текст песни Alyona Alyona и Jerry Heil для Евровидения-2024
Джере-джере-джерело пробива собі шлях,
Щоби, щоби не було, світ на її плечах,
Мані-мані-манівці звивисті, скелясті,
Але знай, в твоїй руці твоє власне щастя!
Oh…
Давай, мала, палай…
Oh…
I’m not holy, I’m alive
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі.
Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,
All the Dіvas were born as a human beіngs!
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі.
Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,
All the Dіvas were born as a human beіngs!
Навіть ще змаля ми шукали шлях,
Та життя – петля, ніби для тих, хто падає.
На своїх плечах ще мале дівча
Несе з болю чан і вбача, що то вада є.
Знову не така, то надто м’яка,
Одяг на кістках, голяка чи то під вінець…
Де твоє дитя? Що твоє життя?
Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець!
І хай хтось хоче, аби ми зламались,
Хай бува в тобі заряду
Не по лікоть, а по палець,
І хай хтось хова за посмішкою
Ненависть і заздрість,
Коли ти пускаєш в серце гнів
Добра й любові замість,
Але в небі є святі,
Їх ноги бачили цю землю, знаєш.
Твій тернистий шлях
Саме тому є не даремно,
І хай буде дуже страшно й темно,
І часом не легко,
Та з тобою завжди будуть
З неба слідувати предки!
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі.
Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,
All the Dіvas were born as a human beіngs!
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі.
Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,
All the Dіvas were born as a human beіngs!
Напомним, Евровидение 2024 будет принимать город Мальме (Швеция). Музыкальный конкурс традиционно пройдет в мае. Уже известно, что Украина выступит в первом полуфинале 7 мая. Имя победителя Евровидения 2024 узнаем во время гранд финала 11 мая.