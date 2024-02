Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria представят Украину на Евровидении 2024 в шведском Мальме.

Факты ICTV выяснили, о чем песня Teresa & Maria, а также публикуют полный текст конкурсного трека от Украины.

О чем песня Teresa & Maria от Alyona Alyona и Jerry Heil

Своей песней Teresa & Maria в лице объединенных женщин певицы говорят о необходимости единения для добрых дел и важных побед.

— Мы искренне верим в победу правды, но в мире, полном шума, мы будем услышаны только, если будем объединенными и будем говорить слаженно, — убеждены представители Украины на Евровидении 2024.

Собственно даже дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil для музыкального конкурса является ярким примером такого объединения. Две отдельные личности, объединив усилия, смогли создать мощный трек и завоевать возможность представлять Украину на конкурсе в Мальме.

Несмотря на это, не обошлось без скандала вокруг образа матери Терезы в песне.

Teresa & Maria: текст песни Alyona Alyona и Jerry Heil для Евровидения-2024

Джере-джере-джерело пробива собі шлях,

Щоби, щоби не було, світ на її плечах,

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті,

Але знай, в твоїй руці твоє власне щастя!

Oh…

Давай, мала, палай…

Oh…

I’m not holy, I’m alive

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,

All the Dіvas were born as a human beіngs!

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,

All the Dіvas were born as a human beіngs!

Навіть ще змаля ми шукали шлях,

Та життя – петля, ніби для тих, хто падає.

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є.

Знову не така, то надто м’яка,

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець…

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець!

І хай хтось хоче, аби ми зламались,

Хай бува в тобі заряду

Не по лікоть, а по палець,

І хай хтось хова за посмішкою

Ненависть і заздрість,

Коли ти пускаєш в серце гнів

Добра й любові замість,

Але в небі є святі,

Їх ноги бачили цю землю, знаєш.

Твій тернистий шлях

Саме тому є не даремно,

І хай буде дуже страшно й темно,

І часом не легко,

Та з тобою завжди будуть

З неба слідувати предки!

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,

All the Dіvas were born as a human beіngs!

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі.

Wіth us, Mama Teresa, Dіva Marіa,

All the Dіvas were born as a human beіngs!

Напомним, Евровидение 2024 будет принимать город Мальме (Швеция). Музыкальный конкурс традиционно пройдет в мае. Уже известно, что Украина выступит в первом полуфинале 7 мая. Имя победителя Евровидения 2024 узнаем во время гранд финала 11 мая.