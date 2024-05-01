Jerry Heil и Alyona Alyona показали фото и видео с репетиции номера для Евровидения 2024 в Мальме. Постановщиком выступления стала известный клипмейкер из Украины Таня Муиньо.

Номер Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидение 2024 от Тани Муиньо

Так, кадрами с репетиции номера артистки поделились в Instagram. На снимках и коротком ролике можно увидеть украинок в длинных золотых платьях. У Jerry Heil образ дополнился наплечником, и атмосферу дополняет красно-золотое освещение.

В добавок к фото и видео, Jerry Heil и Alyona Alyona раскрыли имя постановщика их номера — это известный украинский клипмейкер Таня Муиньо.

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— Мы невероятно рады, что режиссером номера стала Таня. Это в очередной раз подчеркивает идею нашей песни: единство людей, единство женщин, дев! — отметили звезды.

Артистки отметили, что их главная цель — как можно лучше представить Украину на конкурсе, и у Муиньо есть все умения, чтобы это успешно реализовать.

— В начале нашего сотрудничества мы проговорили все, что болит и резонирует нам в нашей песне и уже через несколько суток услышали видение режиссера, которое поразило нас, — добавили певицы.

Таня Муиньо — известный постановщик клипом для мировых звезд. Она успела покорить Голливуд, создавая ролики к песням Дженнифер Лопес, Дуа Липы, Гарри Стайлза, и Doja Cat. За последнюю работу она получила награду MTV Music Video Awards 2023.

Напомним, что 27 апреля Jerry Heil и Alyona Alyona провели первую репетицию на сцене Евровидения 2024. Перед тестовым выступлением Alyona Alyona пожаловалась на хрипоту голоса, но опровергла слухи о проблемах со здоровьем.