Эстрадная певица Алла Пугачева вместе с детьми, двойняшками Гарри и Лизой, покинула Россию. По данным российских СМИ, ее видели в аэропорту Внуково-3, который расположен в Москве.

Сообщается, что в аэропорту видели спустя несколько дней после начала агрессии России. Похоже, Пугачева осознала, что в скором времени на территории ее страны, которая напала на Украину, начнется сущий кошмар. Серьезные санкции и ограничения коснутся не только обычных жителей.

Известно, что для звезды полеты даются крайне сложно — Пугачева очень боится самолетов, и путешествует на поездах.

Вполне вероятно, что ее супруг, юморист Максим Галкин также спешно покинул Россию. Ранее он выразил свою четкую позицию против войны, которую развязала его страна и правительство.

— Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне! — написал он в Instagram.

Даже ведущий Иван Ургант также публиковал черный квадрат, под которым отметил, что испытывает страх и боль. После этого шоу Вечерний Ургант исчезло из российских каналов.