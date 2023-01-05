Комик и артист Максим Галкин поддержал Украину прямо со сцены на одном из своих выступлений. Муж Пугачевой не боится РФ, и публично поддерживает нашу страну на фоне войны.

Ролик быстро стал вирусным и распространился по сети.

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Предварительно, видео было снято 4 января в Дубае, куда российские звезды активно ездят на новогодние корпоративы.

— Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? — задается вопросом Максим со сцены.

После этого женщина крикнула ему фразу Слава Украине. Артист отметил, что плохо слышит звуки со сцены на фоне аплодисментов, но позже ему удалось понять, о чем идет речь.

— Героям слава, — кратко отметил артист с микрофоном в руках.

После этого зал заполнили аплодисменты — публика отреагировала на смелые слова Максима.

Впрочем, далеко не все российские звезды имеют смелость публично выразить свою поддержку Украине. К примеру, Газманова чуть не побили на корпоративе в Дубаи, когда его попросили сказать слова поддержки. Певец промолчал, но позже попросил просто дать отдохнуть.

На другом корпоративе также отметился Валерий Меладзе. Он тихо сказал Героям слава одному из гостей шоу, и после его захотели лишить гражданства РФ.