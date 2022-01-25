Группа Cloudless прошла в финал Нацотбора на Евровидение 2022. Более того, коллектив даже успел презентовать конкурсную песню.

Факты ICTV поинтересовались у Cloudless, как проходила подготовка к отбору на Евровидение, а также — что они думают по поводу скандала вокруг конкурса.

— Поздравляю вас с прохождением в финал. Для начала, как проходила подготовка к финалу, потому что для вас это уже вторая попытка.

— Мы до последнего не знали, пойдем ли на Евровидение, но потом собрались и решили, что да, надо идти! Мы действительно хотим хорошо себя показать в этом году, разорвать сцену и дать эту энергию зрителям!

— А как выбирали песню среди написанных? Или писали специально?

— Нет, мы не писали песню под Евровидение. Песня была написана давно. Мы просто почувствовали, что это та песня, с которой мы хотим ехать и представлять Украину!

— Было ли такое, что вы обращались за помощью к кому-нибудь? По поводу аранжировки, обработки, чтобы песня была более презентабельной для Евровидения.

— У нас есть своя команда. Мы же группа, поэтому каждый занимается своим делом! Антон у нас по аранжировке, Саша по барабанам, Виктор по гитаре. А я пишу тексты и мелодии. Мы все вместе действуем. У нас есть команда, с которой мы работаем и всегда так пишем песни.

— На Евровидении любят песни с глубоким смыслом, миссией. Какую миссию будет нести ваша песня для конкурса?

— Наша песня по-настоящему очень глубокая. Ее главный посыл – нужно верить только в хорошее, потому что все очень хорошо. Несмотря на ситуацию, которая происходит вокруг тебя, нужно всегда оставаться на позитиве, верить в добро и все хорошее.

— Был такой момент, что одна из участниц обвинила оргкомитет в коррупции и других грехах, потому что она не прошла. Есть фраза: У вас нет денег и продюсера, вы не пройдете. Как вы относитесь к этим обвинениям?

— Я считаю, что эти обвинения беспочвены. У нас тоже нет, как говорится, крыши, которая договаривается за кулисами. У нас такого нет, мы все делаем сами. Развиваемся, работаем и вкладываем свои деньги. Поэтому я считаю, что все справедливо и если в жизни что-то не выходит, нужно все равно продолжать! Мы в 2020 году не попали в финал. Но мы не сдались. Надо всегда пробовать и верить в себя, настраивать себя на хорошее!

— Что вы для себя вынесли из первого опыта на отборе на Евровидение? Не боитесь снова не победить?

— Прежде всего мы себя не настраиваем как на кастинг, что нам обязательно нужно пройти. Мы не ставим себе такую цель, не зацикливаемся. Мы хотим наслаждаться выступлением. Конечно, хотим и пройти, но самое главное – это достойно выступить и получить от этого удовольствие. Потому что это важный момент. Такое бывает раз в жизни. Если звезды будут на нашей стороне и мы поедем представлять Украину, — это будет супер. Мы для этого много работаем.

— Кого вы видите главным конкурентом среди других участников?

— Честно, все конкуренты. Но не нужно постоянно думать, что это конкурс, что это какой-то экзамен и нужно бороться. Мы все очень разные, у каждого своя задача, цель, музыка. Зрители будут голосовать, и кому-то нравимся мы, а кому-то — Алина Паш. И это нормально, всем есть свое место.

Cloudless — All be Alright

На отборе на Евровидение Cloudless выступит с песней All be Alright. По словам участников группы, это трек-манифест, который провозглашает: что бы ни случилось, в итоге все будет хорошо.

– Пандемии, войны, кризисы – мы справимся со всем, мы придем к своей цели, своей мечте. У нас, украинцев, all be alright! Потому что мы непоколебимы, непобедимы, миролюбивы и талантливы, мы музыкальные и творческие! – так группа комментирует свою конкурсную песню.

Что известно о группе Cloudless

Коллектив Cloudless был создан в 2017 году. Первая популярность к ребятам пришла после релиза песни Між світами.

В 2020 году коллектив решил поучаствовать в отборе на Евровидение. На конкурсе они представили трек Drown Me Down.

Состав группы: Антон Панфилов, Юрий Каналош, Виктор Жуков и Александр Ковачев.