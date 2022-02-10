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Финал отбора на Евровидение: в каком порядке будут выступать конкурсанты

10 февраля 2022, 17:18
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Финал отбора на Евровидение: в каком порядке будут выступать конкурсанты

Организаторы отбора на Евровидение 2022 объявили порядок выступления финалистов.

Порядок выступления финалистов отбора на Евровидение:

  1. группа Cloudless
  2. Michael Soul
  3. группа Our Atlantic
  4. Barleben
  5. Roxolana
  6. группа Kalush Orchestra
  7. Wellboy
  8. Алина Паш.

Кстати говоря, именно по этим номерам зрители будут отправлять СМС. В целом, результат отбора на Евровидение в Украине зависит на 50% от жюри и на 50% от зрителей.

Когда ведущая вечера Маша Ефросинина объявит о старте голосования, все желающие смогут отправить СМС (оно будет платным) с кодом участника на короткий номер 7576. А вот код финалиста — это его порядковый номер.

Отбор на Евровидение 2022 года будет проходить 12 февраля в 18.30. Ведущими вечера будут Маша Ефросинина (главная сцена) и Тимур Мирошниченко (бекстейдж).

В состав жюри вошли певица и представительница Украины на Евровидение 2006 Тина Кароль, победительница Евровидение 2016 Джамала и член правления ПАО НСТУ Ярослав Лодыгин.

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