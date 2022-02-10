Организаторы отбора на Евровидение 2022 объявили порядок выступления финалистов.

Порядок выступления финалистов отбора на Евровидение:

группа Cloudless Michael Soul группа Our Atlantic Barleben Roxolana группа Kalush Orchestra Wellboy Алина Паш.

Кстати говоря, именно по этим номерам зрители будут отправлять СМС. В целом, результат отбора на Евровидение в Украине зависит на 50% от жюри и на 50% от зрителей.

Когда ведущая вечера Маша Ефросинина объявит о старте голосования, все желающие смогут отправить СМС (оно будет платным) с кодом участника на короткий номер 7576. А вот код финалиста — это его порядковый номер.

Отбор на Евровидение 2022 года будет проходить 12 февраля в 18.30. Ведущими вечера будут Маша Ефросинина (главная сцена) и Тимур Мирошниченко (бекстейдж).

В состав жюри вошли певица и представительница Украины на Евровидение 2006 Тина Кароль, победительница Евровидение 2016 Джамала и член правления ПАО НСТУ Ярослав Лодыгин.